Väitös: Kielitaidon testaamisen tulisi mitata ymmärrettävyyttä, ei äidinkielisyyttä

Cooken väitöskirjan mukaan englannin kielen käyttö nykyisessä globaalissa yhteisössä edellyttää, että englannin kielitaidon testaustapoja arvioidaan uudelleen. Tutkimuksen tavoitteena on osoittaa, että englannin kielen testeissä olisi keskityttävä testattavan kykyyn tuottaa ymmärrettävää puhetta eikä niinkään siihen, miten lähellä hänen kielensä on ideaalista ”äidinkielen puhujan” muotoa. Tällaisen lähestymistavan seuraukset voivat olla merkittäviä paitsi yksittäisille kielenoppijoille, myös koulutusjärjestelmille ja yhteiskunnalle laajemmin.

Englannin kieli on maailmanlaajuinen lingua franca (English as lingua franca, ELF), jonka käyttö on ennennäkemättömän laajaa. Se on kansainvälisen kaupan, akateemisen maailman ja diplomatian kieli. Sitä puhutaan useimmissa maailman maissa, ja se yhdistää puhujia lukemattomista eri kielitaustoista.

”Englanti lingua francana ei ole yksi kiinteä muoto. Se on enemmänkin viestintäväline, joka mukautuu ja muuttuu käyttäjiensä tarpeiden mukaan. Se on dynaaminen ja omaksuu monenlaisia rooleja ja identiteettejä”, Cooke selittää.

Englannin kieli kuuluu kaikille globaalissa maailmassa

Suurin osa maailmanlaajuisista englanninkielisistä keskusteluista käydään henkilöiden välillä, jotka eivät ole englannin natiivipuhujia.

Englannin kieli on irrottautunut kulttuurista ja puhujista, jotka on perinteisesti liitetty kyseiseen kieleen, eivätkä ihmiset enää opi englantia ollakseen tekemisissä vain natiivipuhujien kanssa. Cooken mukaan englanti ei kuulu vain syntyperäisille puhujille, vaan se kuuluu kaikille, jotka haluavat olla vuorovaikutuksessa muun maailman kanssa.

ELF on joustava ja dynaaminen, eikä sitä voi määritellä tarkasti. Tämä on ristiriidassa kielitaidon arviointikäytäntöjen kanssa, jotka perustuvat siihen, että suoriutumista englannin kielessä mitataan ennalta määrättyyn standardiin.

”Vaikka englannin kielen käytön monimuotoisuus kansainvälisessä viestinnässä ja jopa kieltenopetuksessa tunnustetaan yhä laajemmin, monissa englannin kielen testeissä sovelletaan edelleen 'äidinkielen puhujan' kriteerejä. Tämä voi johtaa siihen, että testin suorittajat, jotka osaavat kieltä menestyksekkäästi tosielämän tilanteissa, saavat heikommat arviot.”

MA Sheryl Cooke puolustaa soveltavan kielitieteen väitöskirjaansa ”The Assessment of English as a Lingua Franca and the Comprehensibility Construct” 3.5.2025 klo 12 Agora Auditorio 2:ssa Jyväskylän yliopiston Mattilaniemen kampuksella. Vastaväittäjänä toimii professori Luke Harding (Lancaster University) ja kustoksena professori Ari Huhta.

Tilaisuus on englanninkielinen, ja se striimataan osoitteessa https://r.jyu.fi/dissertation-cooke-030525

Väitöskirja on luettavissa JYXissä: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-86-0588-1

Yhteystiedot:

Sheryl.cooke@britishcouncil.org

Puh: +44 749 828 8883