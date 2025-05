Asukasvuokrien tarkistusajankohdasta on lähtenyt virheellistä tietoa asiakkaille

Oma Häme on ilmoittanut asukkailleen kirjeitse vuokran muutoksista alkuvuoden 2025 aikana. Pienessä osassa ilmoituksia on ollut virheellinen voimaantulopäivä uudelle vuokralle. Vuokrantarkistusten ajallinen kohdentaminen riippuu siitä, onko kiinteistö ollut ARA-sääntelyn piirissä vai ei.

Virheelliset ilmoitukset ovat koskeneet joitakin tuetun asumisen asukkaita ja palveluasumisen asukkaita. Heille lähetetään toukokuun alussa uudet kirjeet, joissa kerrotaan vuokramuutoksen oikea ajankohta, joka on 1.11.2025.



Tarkistusilmoituksia on lähetetty Forssassa Niittyvillan ja kerrostalo Isoniityntie 51:n ja Sataman asukkaille, Hämeenlinnassa Voutilakeskuksen sekä Tammelassa Iltatuulen ja Lupiinin asukkaille. Asukkaiden ei tarvitse itse tehdä asialle mitään – Oma Häme hoitaa korjaukset automaattisesti. Asukkaat saavat tarvittaessa lisätietoa Oma Hämeen asuntotoimistosta p. 03 629 6545 (numerossa on takaisinsoittopalvelu).

Taustalla päätös asukasvuokrien yhtenäistämistä



Vuokrien tarkistus liittyy ympärivuorokautisen palveluasumisen asukasvuokrien yhtenäistämiseen, jonka periaatteista aluehallitus päätti viime vuoden marraskuussa. Tämän vuoden aikana tapahtuva muutos koskee aikuissosiaalityön, ikäihmisten, vammaisten sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumista. Hyvinvointialue yhtenäistää vuokrat ja vuokrasopimukset, jotta ne saadaan yhdenmukaisiksi ja tasapuolisiksi. Tavoitteena on esimerkiksi sama neliövuokra samassa kiinteistössä oleville asiakkaille.



Yhtenäistäminen tehdään omakustannusperiaatetta noudattaen kuitenkin siten, että vuokran vuosittainen korotus on asukkaalle enintään 15 prosenttia. Asuntokohtainen vuokra määräytyy jatkossa omakustannusperiaatteen mukaisesti. Eli vuokraa peritään sen verran kuin hyvinvointialueelta kuluu asuntojen rahoitusmenoihin ja kiinteistökuluihin.



Vuokratason muutos ei vaikuta vuokralaisen suojaosaan. Hintamuutoksista on lähetetty kirjeet asukkaille alkuvuoden aikana, muutokset astuvat voimaan kunkin vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti.