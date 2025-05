TASTE OF ARCHIPELAGO PALAA NAANTALIN OMENAPUIDEN ALLE KESÄKUUSSA – TERESA VÄLIMÄKI JUONTAA SAARISTON SULOISIMMAN FESTIVAALIN

Taste of Archipelago palkittiin valtakunnallisesti vuonna 2023 Vuoden Ruokamatkailutuotteena yhdessä Tammiston Kuulaan Piknikkorin kanssa ja tänä vuonna tapahtuma on entistäkin elämyksellisempi.

Ravintola Kuulas tarjoilee katuruokatyyppisiä annoksia suoraan hiiligrillistä ja tapasbaaristaan sekä suosittuja piknikkoreja nautittavaksi omenapuiden katveessa. Tapahtuman juontaa tunnettu keittiömestari ja ruokavaikuttaja Teresa Välimäki, joka tuo tilaisuuteen omaa asiantuntemustaan ravintola-alasta ja ruoasta.

"Olen todella iloinen ja otettu, että pääsen juontamaan saariston suloisinta kesätapahtumaa. Tammiston Kuulas on ainutlaatuinen paikka. Ihailen sitä kauneuden tajua, yrittäjyyttä ja idearikkautta, joka paikassa vallitsee. Upeaa, että on kehittetty näin monipuolinen tapahtuma ruoan ja juoma ympärille. Nähdään siis Taste of Archipelago -tapahtumassa Naantalissa kesäkuun 14.päivä!", iloitsee Teresa Välimäki



NELJÄ PIENPANIMOA JA HUIPPUSOMELIERIN VALITSEMAT VIINIT

Makuelämyksiä täydentävät kotimaiset pienpanimot ja tislaamot : Heidell Distillery Company, Vaski Cider, Mallassepät ja Turku Distillery Ltd. Viinivalikoiman on kuratoinut sommelier, moninkertaisesti palkittu ravintoloitsija Samuil Angelov, joka tunnetaan intohimostaan yhdistää maut ja tarinat.



TAIDE KOHTAA KATTAUKSEN –MUNKAADESIGN SUUNNITTELEE TAPAHTUMALLE OMAN

COCTAILLASIN

Tapahtumassa nähdään myös taidemyyntinäyttely, jossa kotimainen keramiikkataiteilija Minna Rusanen/MunkaaDesign esittelee omaleimaista muotoiluaan. Festivaalia varten Rusanen on suunnitellut yksinoikeudella tapahtuman signatuurilasin, joka yhdistää visuaalisuuden ja juomanautinnon. Rajoitetun erän lasit ovat nähtävillä ja ostettavissa paikanpäältä.



MUSIIKKIA OMENAPUIDEN ALLA JA PUUTARHAJATKOT ILTAVALOISSA

Tapahtuman musiikillisesta annista vastaavat huikeassa nousussa olevat suomalaista kantrimusiikkia esittävä duo Lili & Luna sekä pienet ja isommatkin klubit mykistyneestä yleisöstä täyttänyt Josén Pimeä Puoli. Kello 19 alkaen Tammiston puutarha muuttuu ulkoilmaklubiksi, jossa valot, musiikki ja kesäyö luovat unohtumattoman juhlan. Iltaklubi on maksuton ja musiikista vastaa DJ.

”Haluamme tarjota elämyksen, jossa Foodiet viihtyvät hyvässä seurassa, hyvän ruuan, musiikin ja juoman parissa vastuullisesti ja rennosti”, kertoo tapahtumatuottaja Lotta Leinonen.



Rajattu määrä lippuja – osta ennakkoon

Taste of Archipelago -tapahtumaan on myynnissä rajallinen määrä lippuja. Liput ovat saatavilla ennakkoon tapahtuman verkkosivuilla: https://www.tammiston.com/ravintola-naantali/tapahtuma/



Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Anu Vaissi-Harismaa, yrittäjä, Tammiston Tila Ky anu@tammiston.com | 044 510 4293

Lotta Leinonen, tapahtumatuottaja, lottavalpuri@gmail.com