Ruotsi kaatui 9-3 – Suomen salibandynuoret MM-finaaliin Tshekkiä vastaan

Tänään säväytti ensin Ruotsi ohjaamalla pitkän syötön maaliin jo 19 sekunnin pelin jälkeen, mutta aikaillut ei Suomikaan. Ville Heiska tasoitti vain 27 sekuntia myöhemmin, ja kolmen minuutin kohdalla Suomi johti jo 3-1 Aatu Knuutin iskettyä kahdesti. Ruotsi kavensi vielä komealla vapaalyöntikuviolla, mutta erän loppu oli Suomen. Knuutin syötöllä löytämä Marius Niemelä taituroi puolustajan jaloista eron taas kahteen, ja aivan erän lopussa tuli vielä lisää. Viimeinen pitkä kaaripallo ennen summeria jäi irti, Viljami Engman siirsi sivulle ja Aatu Knuutin hattutemppu oli paketissa kuusi sekuntia ennen erätaukoa.

Ruotsi vaihtoi toiseen erään maalivahtia, mutta Liam Juhlin sai antautua jo minuutin pelin jälkeen Veikko Paajasen jatkaessa hänen pudottamansa Joni Hiltusen laukauksen verkkoon. Erän puolivälissä pommitti vielä Jami Markkanen vastahyökkäyksen takamiehen paikalta Suomelle seitsemännen maalin, mutta sen jälkeen Suomen peli hiukan hajosi antaen otetta Ruotsille. Maalivahti Aapo Seppälä ja kahdesti kilahtanut tolppa hänen vierellään pitivät kuitenkin numerot ennallaan. Päätösjaksolla Ruotsi kykeni kaventamaan kerran, mutta Suomi vastasi Veikko Paajasen ja Jami Markkasen näyttävillä osumilla. Ruotsi alkoi vetää maalivahtiaan penkille jo kahdeksan minuuttia ennen loppua, mutta sen paine jäi korkeintaan puolittaiseksi.

Suomen tehomiehinä pistetilastossa erottuivat tänään Aatu Knuuti (3+1), Veikko Paajanen (2+2), Jami Markkanen (2+1), Marius Niemelä (1+1) ja Ville Heiska (1+1).

– Pojat näyttivät sitä tunnetta mitä kaivattiin ja nostivat riman todella korkealle, päävalmentaja Jussi Huovinen kiitti.

– Ne hetket, mitä piti sietää, pojat sietivät hyvin, ja pystyttiin pelaamaan pallolla todella hyvin ne hetket kuin tarvitsi. Siellä on vielä pieniä juttuja, joiden kanssa painitaan ja joita katsotaan ja joita saadaan varmasti huomiselle vielä parannettua. Hommia on vielä paljon eikä työnteko lopu. Pojilla on haalarit päällä ja meillä [taustaryhmällä] myös.

Henri Keräsen ja Roosa Vilkasen kuvat ovat median käytettävissä.

Salibandya, Zürich, Sveitsi

U19-miesten MM-turnaus, välierä

Ruotsi–Suomi 3-9 (2-5, 0-2, 1-2)

1. erä: 0.19 Sebastian Arnlund (Vilgot Kronstrand) 1-0, 0.46 Ville Heiska (Veikko Paajanen) 1-1, 1.50 Aatu Knuuti 1-2, 2.36 Knuuti (Marius Niemelä) 1-3, 7.26 Oliver Mendoza Nyberg (Kronstrand) 2-3, 17.12 Marius Niemelä (Knuuti) 2-4, 19.54 Knuuti (Viljami Engman) 2-5.

2. erä: 21.00 Paajanen (Joni Hiltunen) 2-6, 29.39 Jami Markkanen (Paajanen) 2-7.

3. erä: 45.07 Paajanen (Markkanen) 2-8, 45.53 Victor Jensen 3-8, 51.42 Markkanen (Heiska) 3-9.

Torjunnat:

Rasmus Hedberg Ruotsi 7+(0)+(0)=7 ja Liam Juhlin Ruotsi (0)+3+3=6 (vaihto 20.00),

Aapo Seppälä Suomi 2+9+8=19.

Jäähyt: Ruotsi 2 min, Suomi 2 min.

Erotuomarit: Lukas Cizek ja Lukas Lastovicka, Tshekki.

Yleisöä: 3 052.

Suomen parhaana palkittiin Aatu Knuuti.