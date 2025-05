Lapsibarometri 2025 muistuttaa leikin tärkeydestä

Kun neljältä sadalta eskarilaiselta kysyttiin puhelinhaastattelussa näkemyksiä eskarista, ylivoimaisesti tärkeimmäksi asiaksi nousi leikkiminen. Lapsibarometrin 2025 tulokset korostavatkin lapsen oikeutta leikkiin ja leikin merkitystä lapselle. Myös kaverit ja kaveritaitojen oppiminen korostuivat tuloksissa. Erityisen huolestuttava on tulos, jonka mukaan heikommin toimeen tulevien perheiden lapset kokivat muita useammin joutuvansa kiusatuksi eskarissa.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto selvitti viidennen kerran 6–7-vuotiaiden lasten näkemyksiä. Puhelinhaastattelussa näkemyksiään esiopetuksesta kertoi 408 lasta. Lapsibarometri 2025 julkaistaan 13.5.

Lapset kertoivat oppineensa eskarissa monia taitoja, jotka valmistavat heitä koulupolulle, kuten lukemista, kirjoittamista ja laskemista. Näitä lapset pitivät myös omina vahvuuksinaan, kuten myös kädentaitoja, piirtämistä, askartelua ja leikkimistä.

Leikki on tärkeää lapsen kehitykselle

Leikkiminen on lapsille mieluisin asia eskarissa, ja myös maailman parhaassa eskarissa leikki olisi tärkeässä roolissa. Kolmasosa lapsista kertoi, ettei saa eskarissa leikkiä tarpeeksi.

Leikki on tärkeää lapsen kehitykselle eri ikäkausina. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa (artikla 31) on vahvistettu leikki erityisenä lapsen oikeutena. YK:n lapsen oikeuksien komitea korostaa, että leikki on välttämätöntä lasten terveydelle ja se tarjoaa olosuhteet luovuudelle, lisää fyysistä aktiivisuutta ja kehittää taitoja.

– Leikkiessään lapsi kykenee asioihin, joihin hän ei vielä muussa toiminnassa pysty. Leikin kautta lapset oppivat ja kehittävät siten itseään, testaavat erilaisia rooleja. Leikissä opitaan myös esimerkiksi sosiaalisia taitoja sekä tunteiden ilmaisua ja käsittelyä, tutkijat Marleena Mustola ja Pekka Mertala Jyväskylän yliopistosta kuvaavat Lapsibarometrin artikkelissaan.

Lapsibarometrin toimittaja, erikoistutkija Terhi Tuukkanen lapsiasiavaltuutetun toimistosta korostaa lasten näkemysten huomioimista esiopetuksen kehittämisessä.

– Lasten näkemykset on tärkeää huomioida nyt, kun kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on päättynyt ja tehdään päätöksiä esiopetuksen kestosta ja sisällöistä jatkossa. Eskarin ei pidä olla liian koulumainen, vaan on tärkeää antaa tilaa ja aikaa leikille ja lapsille mieluisille asioille. Tutkimusten mukaan leikkiin käytetty aika ei ole pois oppimisesta, vaan tukee oppimista. Leikin roolia olisi syytä pohtia ja vahvistaa esiopetuksen lisäksi myös peruskoulussa, Tuukkanen korostaa.

Eskarissa opitaan kaveritaitoja – kiusaamiseen täytyy puuttua aina

Lapset korostivat myös kavereiden merkitystä eskarissa. Yli 80 prosenttia lapsista kertoi, että heillä on aina kavereita eskarissa. Toisaalta yli puolet lapsista (57 %) kertoi kokevansa kiusaamista eskarissa ainakin joskus. Erityisen huolestuttava tulos oli se, että heikommin toimeen tulevien perheiden lapset kokivat muita useammin joutuvansa kiusatuksi eskarissa.

– Kiusaamiseen tulee puuttua aina, eikä kaveritaitojen opettelun tärkeyttä voi liikaa korostaa, Terhi Tuukkanen muistuttaa.

Eskari on Lapsibarometrin tulosten mukaan erilainen paikka pojille ja tytöille sekä erilaisista perhetaustoista tuleville lapsille. Pojat kertoivat tyttöjä useammin esimerkiksi siitä, etteivät he saa eskarissa apua sitä tarvitessaan.

– Esiopetuksen laatuun ja erityisesti sen yhdenvertaisuuteen pitäisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Esiopetukseen tarvittaisiin laatukriteerit. Sellaiset on laadittu varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, mutta esiopetuksesta kansallisen tason laatukriteerit puuttuvat kokonaan, Tuukkanen huomauttaa.

Lisätietoja

Lapsibarometri 2025: ”Leikkiminen on parasta” – lasten näkemyksiä eskarista julkaistaan 13.5. Julkaisutilaisuus järjestetään etäyhteydellä klo 10.00–11.30. Osallistumislinkki

Lapsibarometrin taittovedoksen voi pyytää viestintäasiantuntija Annaleena Airalta, annaleena.aira@oikeus.fi, p. 0295 666 862

YK:n lapsen oikeuksien sopimus

YK:n lapsen oikeuksien yleiskommentti nro 17 (2013): Lapsen oikeus lepoon, vapaa-aikaan, leikkiin, virkistystoimintaan, kulttuurielämään ja taiteisiin.

*******

När fyrahundra förskolebarn i en telefonintervju tillfrågades om sina åsikter om förskolan, framstod lek som det överlägset viktigaste. Resultaten från Barnbarometern 2025 betonar barnets rätt till lek och lekens betydelse för barnet. Även kompisarna och inlärningen av kompisfärdigheter betonades i resultaten. Särskilt oroväckande är resultatet att barn i familjer med svagare ekonomiska förutsättningar oftare än andra upplevde att de blir mobbade i förskolan.

Barnombudsmannens byrå utredde för femte gången åsikterna hos barn i åldern 6–7 år. I telefonintervjun berättade 408 barn sina åsikter om förskoleundervisningen. Barnbarometern 2025 publiceras den 13 maj.

Barnen berättade att de lärt sig många färdigheter i förskolan som förbereder dem för skolvägen, såsom att läsa, skriva och räkna. Barnen ansåg även att dessa är deras egna styrkor, liksom hantverksfärdigheter, teckning, pyssel och lek.

Leken är viktig för barnets utveckling

Att leka är det bästa för barnen i förskolan och även i världens bästa förskola skulle leken ha en viktig roll. En tredjedel av barnen berättade att de inte får leka tillräckligt i förskolan.

Leken är viktig för barnets utveckling i olika åldrar. I FN:s konvention om barnets rättigheter (artikel 31) fastställs leken som en särskild rättighet för barnet. FN:s kommitté för barnets rättigheter betonar att lek är nödvändigt för barnens hälsa och att den erbjuder förutsättningar för kreativitet, ökar den fysiska aktiviteten och utvecklar färdigheterna.

– När barnet leker kan det göra saker som hen ännu inte kan göra i andra aktiviteter. Barnen lär sig genom leken och utvecklar sig själva, testar olika roller. Via leken lär sig barnen också till exempel sociala färdigheter samt att uttrycka sig och hantera känslor, beskriver forskare Marleena Mustola och Pekka Mertala från Jyväskylä universitet i sin artikel om Barnbarometern.

Barnbarometerns redaktör, specialforskare Terhi Tuukkanen från barnombudsmannens byrå betonar att barnens åsikter ska beaktas i utvecklingen av förskoleundervisningen.

– Det är viktigt att beakta barnens åsikter nu när försöket med tvåårig förskoleundervisning har avslutats och beslut fattas om förskoleundervisningens längd och innehåll framöver. Förskolan ska inte vara för lik skolan, utan det är viktigt att ge utrymme och tid för lek och sådant som barnen tycker om. Enligt undersökningar är den tid som används för lek inte bort från inlärningen, utan stöder inlärningen. Lekens roll bör diskuteras och stärkas förutom i förskoleundervisningen även i grundskolan, betonar Tuukkanen.

I förskolan lär man sig kompisfärdigheter – man måste alltid ingripa i mobbning

Barnen betonade också kompisarnas betydelse i förskolan. Över 80 procent av barnen uppgav att de alltid har kompisar i förskolan. Å andra sidan uppgav över hälften av barnen (57 %) att de åtminstone ibland upplever mobbning i förskolan. Ett särskilt oroväckande resultat var att barn i familjer med svagare ekonomiska förutsättningar oftare än andra upplevde att de blir mobbade i förskolan.

– Man ska alltid ingripa i mobbning och vikten av att lära sig kompisfärdigheter kan inte betonas för mycket, påminner Terhi Tuukkanen.

Enligt resultaten från Barnbarometern är förskolan en annorlunda plats för pojkar och flickor samt för barn med olika familjebakgrund. Pojkarna berättade till exempel oftare än flickorna att de inte får hjälp i förskolan när de behöver det.

– Man borde fästa större uppmärksamhet vid förskoleundervisningens kvalitet och i synnerhet i dess jämlikhet. Det behövs kvalitetskriterier för förskoleundervisningen. Sådana har utarbetats inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen, men förskoleundervisningen saknar helt och hållet kvalitetskriterier på nationell nivå, påpekar Tuukkanen.

Mer information

Barnbarometern 2025: ”Leken är bäst” – barnens åsikter om förskolan publiceras den 13 maj. Publiceringstillfället ordnas på distans kl. 10.00–11.30 (på finska). Länk för att delta

Ett korrektur av Barnbarometern (på finska, sammandrag på svenska) kan begäras av kommunikationsexpert Annaleena Aira, annaleena.aira@oikeus.fi, tfn 0295 666862

FN:s konvention om barnets rättigheter

FN:s allmänna kommentar nr 17 om barnets rättigheter (2013): Barnets rätt till vila, fritid, lek, rekreationsverksamhet, kulturliv och konst.