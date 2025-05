Gigantti palaa Assembly Summerin pääyhteistyökumppaniksi – luvassa massiivinen gaming-myymälä, yllätyksiä ja huippubrändejä

Gigantti rakentaa Assemblyn Expo-alueelle noin 800 m² kokoisen elämyksellisen myymäläosaston, joka tarjoaa kävijöille ennen näkemättömän valikoiman pelaamiseen liittyviä tuotteita – aina oheislaitteista komponentteihin ja toivottuihin Gaming Merchandise -uutuuksiin. Osastolla palvelevat myös alan ammattilaiset, joilta voi saada tietoa ajankohtaisista uutuuksista tai henkilökohtaista neuvontaa vaikkapa uuden pelikoneen kokoamiseen.

”Vuosi 2024 oli meille tietoinen hengähdystauko uudistaessamme Gigantti Gamingia. Nyt tuntuu erityisen hyvältä palata takaisin – ja vieläpä näin näyttävästi,” kertoo Gigantin markkinointijohtaja Sami Särkelä.

”Haluamme tarjota pelaajille ja harrastajille alan parasta: huippubrändejä, asiantuntevaa palvelua ja mahtavaa fiilistä. Tavoitteemme on tehdä osastostamme Assembly Summerin sykähdyttävin kohtaamispaikka.”

”Gigantin paluuta on toivottu meiltä paljon, ja on siistiä päästä vastaamaan siihen. Yhteistyö tuo Assyille juuri sellaista sisältöä, jota kävijämme ovat kaivanneet, ja mikä tekee Assembly-kokemuksesta entistä merkityksellisemmän. Mukana tulee huikea määrä uusia laitteita ja tuotteita, joita ei muuten pääsisi tapahtumassa kokeilemaan tai hankkimaan. Meille on tärkeää kuunnella yhteisöä, ja nyt on vahva fiilis siitä, että ollaan menossa oikeaan suuntaan”, kuvailee Petri Härmälä, Assembly Summerin pääjärjestäjä.

Gigantin osastolla nähdään muun muassa kymmeniä yhteistyökumppaneita, sekä näyttäviä giveaway-sessioita, joissa jaetaan pelaajayhteisön suosikkituotteita. Tapahtumaan akkreditoituneille toimittajille ja vaikuttajille on tarjolla myös asiantuntijatapaamisten ja sisällöntuotannon mahdollisuuksia.

Assembly on Suomen suurin digitaalinen festivaali, joka on järjestetty jo yli 30 vuoden ajan. Tapahtuma kokoaa kahdesti vuodessa yhteen pelaamisen, esportsin, cosplayn ja digitaalisen kulttuurin harrastajat sekä ammattilaiset. Assembly Summeriin kokoontuu vuosittain lähes 30 000 osallistujaa, ja tapahtumassa on ollut parhaimmillaan yli 4 000 tietokone- ja konsolipaikkaa. Gigantti Gaming liittyi mukaan ensimmäisen kerran 2019, ja on siitä lähtien tarjonnut Assy-vieraille viihdyttäviä elämyksiä ja pelituotteiden parhaimmistoa.