RUSSELL HOBBS: Höyrystin on vaatehuollon kulmakivi

Vaatehuolto tähtää vaatteiden pitkään käyttöikään ja mahdollisimman pitkään pesuväliin. Hyvin huolletut vaatteet säästävät siis sekä lompakkoa että ympäristöä. Kaikki alkaa vaatteiden säilytyksestä: ilmavasti ripustetut vaatteet pysyvät raikkaina ja haihduttavat käytetyistä vaatteista päivän aikana syntyneen kosteuden.

Höyrystin voi olla esimerkiksi nuorelle omaan kotiin muuttavalle helpoin vaihtoehto.

Jos vaate on ryppyinen tai tuoksuu tunkkaiselle, pelastajaksi saapuu vaatehöyrystin. Höyrystäminen on turvallinen ja nopea tapa silittää, ja se on myös erinomainen tapa raikastaa vaatteet muutaman käyttökerran jälkeen. Tehokas höyry poistaa rypyt käden käänteessä jättäen vaatteet raikkaan tuntuisiksi. Höyrystin on erityisen kätevä vaikeasti pestäville ja silitettäville vaatteille ja kankaille.

” Vaatehöyrystin on ehdottomasti helpoin tapa silittää! Hankalien vaatteiden kanssa höyrystin on ihan ässä. Silotan höyrystimellä esimerkiksi bleiserit, pussihihalliset paidat, silkkivaatteet ja pellavavaatteiden rypyt käyttöjen välillä,” kertoo muotialan kouluttaja, muotitoimittaja ja suosittu Tiktok-vaikuttaja Kaisa Virtanen.

Tiktok-tilillään arjen vinkkejä muun muassa vaatehuollosta antava Virtanen liputtaa siistien ja sileiden vaatteiden puolesta: jo pelkästään sileä teepaita tekee olon ryhdikkääksi ja antaa hyvän ensivaikutelman.

”Höyrystäminen vie vähemmän tilaa kuin silitysraudan käyttö, koska vaatteiden silottaminen onnistuu suoraan vaateripustimessa ilman hankalasti säilytettävää silityslautaa. Höyrystyksessä on myös silitystä vähemmän opeteltavia niksejä. Siksi höyrystin voi olla esimerkiksi nuorelle omaan kotiin muuttavalle helpoin vaihtoehto,” Virtanen huomauttaa.

Höyrystämisen edut

Höyrystäminen pidentää pesuväliä ja huoltaa vaatteita helposti

Kuuma höyry raikastaa kankaat, poistaa hajuja ja jopa 99% bakteereista 60 sekunnissa

Höyrystäminen pelastaa vaikeasti pestävät ja silitettävät vaatteet ja kankaat

Höyry on hellävarainen aroillekin materiaaleille

Ei vaadi silitysniksien opettelua: henkarille ripustettu vaate höyrystetään ylhäältä alas liu’uttaen osa kerrallaan.

Vaatteiden lisäksi höyrystin silottaa ja raikastaa kodintekstiilit. Esimerkiksi verhot voi huoltaa suoraan paikallaan ja petauspatja raikastuu kuumalla höyryllä lakanoiden vaihdon yhteydessä helposti.

Russell Hobbs Steam Genie Aroma-vaatehöyrystin poistaa rypyt ja jättää vaatteet raikkaan tuntuisiksi. Tehokas höyry poistaa jopa 99 % bakteereista 60 sekunnissa. Tuote kuumenee nopeasti, vain 45 sekunnissa ja tarjoaa jopa 7 minuuttia silitysaikaa. Höyryn lukituksella voi hallita sitä, milloin ja mihin höyryä ohjataan. Höyrystin on pienikokoinen ja kätevä ottaa mukaan esimerkiksi matkoille. Steam Genie Aroma-vaatehöyrystimessä on tuoksusuodatin, jonka avulla voi raikastaa kankaat yksilöllisillä tuoksuilla.

Lisätarvikkeet: Tuoksusuodatin, osat herkälle kankaalle, nukkaiselle kankaalle ja verhoilukankaalle

SVH 59,95

Steam Genie 2in1 on höyrystin ja silitysrauta yhdessä ja tarjoaa sekä höyrystämisen kätevyyden että silityksen tarkkuuden. Tuote kuumenee vain 60 sekunnissa ja tarjoaa jopa 7 minuuttia höyrystinsilitysaikaa. Se jopa 99 % bakteereista 60 sekunnissa. Höyryn lukituksella voi hallita sitä, milloin ja mihin höyryä ohjataan.Steam Genie 2in1 -vaatehöyrystimessä on One Temperature-teknologia, jota on turvallista käyttää kaikille silitysraudoille soveltuville kankaille. Keraaminen pohjalevy takaa tasaisen lämmönjakautumisen silityksen aikana ja liukuu pehmeästi materiaalien yli.

Lisävarusteet: lisäosa herkille kankaille, verhoilulisäosa, kangasharja ja matka-/säilytyspussi. SVH 79,95