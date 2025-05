Syksyllä voit saada hoitoa myös muissa sosiaali- ja terveyskeskuksissa

Pohjanmaan asukkailla on viimeistään 1.9.2025 alkaen mahdollisuus saada lyhytaikainen hoito miltä tahansa hyvinvointialueen hoitajan tai lääkärin vastaanotolta. Tämä nopeuttaa hoitoon pääsyä, jos jono omalla hyvinvointiasemalla tai sosiaali- ja terveyskeskuksessa on pitkä. Muutos ei koske pitkäaikaissairauksien hoitoa eikä äitiys- ja lastenneuvolaa, joissa jatkuva hoitosuhde on tärkeä. Näissä palveluissa toimipistettä voi jatkossa vaihtaa kuuden kuukauden välein.