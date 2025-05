Mahdolliset tuontitullit heittävät varjon viennin kasvulle – Terveysteknologian tuotevienti 2024 pysyi edellisvuoden tasolla

Terveysteknologia ry:n toimitusjohtaja Saara Hassinen kertoo, että vuonna 2024 terveysteknologian tuotevienti pysyi edellisvuoden tasolla. Viennin arvo oli 2,57 miljardia euroa. Uhka Yhdysvaltojen tuontitulleista ei vielä näkynyt viennin arvossa.

Terveydenhuollon laitteiden, kuten potilasvalvonta- ja röntgenlaitteiden vienti pysyi samana edellisvuoteen verrattuna. Sen arvo oli 1,60 miljardia euroa ja osuus kokonaisviennistä 62 prosenttia. Laboratoriodiagnostiikan vienti laski hiukan eli 1,4 prosenttia 0,85 miljardiin euroon sisältäen laitteet ja reagenssit. Näiden osuus kokonaisviennistä oli 34 prosenttia.

Yhdysvallat on jo vuosia ollut tärkein vientikohde terveysteknologiayrityksille. Kolmasosa tuoteviennistä suuntautuu sinne. Markkina on suuri ja referenssinä paras mahdollinen. Tuoteviennin arvo oli 0,86 miljardia euroa.

Presidentti Trumpin suunnittelemat tuontitullit vaikuttavat toteutuessaan suuresti alan yrityksiin, jotka joutuvat arvioimaan, siirretäänkö tullit asiakkaiden maksettavaksi. Myös kiinnostus korvaaviin markkinoihin Euroopassa ja Aasiassa lisääntyy.

Presidentti on myös toivottanut tuotannon paluuta takaisin Yhdysvaltoihin. Näin tuskin tulee tapahtumaan, ainakaan merkittävissä määrin. Todennäköisempää on, että amerikkalainen terveydenhuolto ajautuu kaaokseen, koska se on täysin riippuvainen tuonnista.

Terveysteknologian viennin ylijäämä viime vuonna oli edelleen miljardi euroa. Parikymmenen viime vuoden aikana alan yli 17 miljardin ylijäämä on luonut työpaikkoja ja panostuksia niin kehitystyöhön kuin teollisiin investointeihin.

Vientiedot perustuvat tullin ulkomaankauppatilastoon, josta ei saa ohjelmistoviennin tai digitaalisten palvelujen vientitietoja toimialakohtaisesti. Niiden arvo on yleisesti noin kolmasosa kokonaisviennistä.

