Taloyhtiön hallituksen henkilömuutokset ilmoitettava kaupparekisteriin

Kaupparekisterilain mukaan ilmoitusvelvollisen eli esimerkiksi asunto-osakeyhtiön on ilmoitettava hallituksen, isännöitsijän, edustamiseen oikeutettujen ja tilintarkastajien muutokset viipymättä.

”Henkilömuutosten ilmoittaminen kaupparekisteriin on tärkeää, koska ulkopuolisilla on oikeus luottaa kaupparekisteritiedon oikeellisuuteen. Jos tiedot eivät ole ajan tasalla, eivät tärkeätkään viestit yhtiötä välttämättä tavoita. Yhtiölle osoitettu haastehakemus voi jäädä saamatta ja määräajat vastineen antamiselle umpeutua. Myös Maanmittauslaitos lähettää tiedot osakerekisteröinneistä kaupparekisteriin merkittyyn yhteystietoon. Erityisesti lunastusmenettelyä ajatellen on tärkeää, että tieto uuden omistajan rekisteröinnistä tavoittaa yhtiön viivytyksettä”, sanoo Kiinteistöliiton juristi Katja Lauronen.

Ilmoittamatta jättämisestä laiminlyöntimaksu

Tästä vuodesta alkaen Patentti- ja rekisterihallitus PRH voi määrätä 300 euron suuruisen laiminlyöntimaksun niille, jotka kehotuksesta huolimatta jättävät kaupparekisteritiedoissa olevat puutteet tai virheet korjaamatta.

”Jos taloyhtiö ei korjaa tietoja ensimmäisen laiminlyöntimaksun jälkeen, PRH lähettää uuden kehotuksen. Jos tietoja ei korjata uudesta kehotuksesta huolimatta, seuraava laiminlyöntimaksu on suuruudeltaan kaksinkertainen. Laiminlyönnistä koituu siis myös rahallista haittaa taloyhtiölle”, Katja Lauronen kertoo.

Henkilömuutokset tiedoksi myös Kiinteistöliiton jäsenyhdistykseen

Jos taloyhtiö kuuluu Kiinteistöliittoon, hallituksen jäsenten yhteystiedot ja tapahtuneet henkilömuutokset kannattaa ilmoittaa myös omaan alueelliseen jäsenyhdistykseen. Tämä on tärkeää sen vuoksi, että jäsenyyteen kuuluvat palvelut olisivat sujuvasti hallituksen jäsenten käytettävissä.