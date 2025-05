Finsoffat laajentaa sohvatehdastaan

– Rohkeus investoida on elinehto ja moottori kasvulle. Lisälaajennuksen avulla pystymme kehittämään tuotantoamme ja tarjoamaan laadukkaita tuotteita asiakkaillemme yhä enemmän ja tehokkaammin. Investoimalla kotimaiseen tuotantoon olemme pystyneet kasvamaan aiemminkin, kertoo Finsoffien toimitusjohtaja Jarmo Honkanen.

Finsoffien sohvatehdas, joka sijaitsee Lahdentien varrella, on valmistunut vuonna 2008 ja vuodesta 2009 asti sohvatehtaan yhteydessä on toiminut myös Finsoffien ensimmäinen tehtaanmyymälä. Sekä tehtaan että tehtaanmyymälän tiloja on laajennettu kerran aiemmin vuonna 2016, jonka jälkeen myymäläneliöitä on ollut käytössä yhteensä 600 m2 ja tuotantotiloja noin 3000 m2. Nyt käynnissä oleva laajennushanke kasvattaa tuotantotilojen kokoa 700 neliömetrin verran kokonaisalaksi muodostuen reilut 4000 m2.

Tarvetta laajennukselle on ollut jo pidemmän aikaa, ja rakennuslupakin on ollut myönnettynä keväästä 2023 asti. Yleinen taloudellinen epävarmuus on kuitenkin viivästyttänyt päätöstä hankkeen käynnistämisestä. Luottamus tulevaan rohkaisi Finsoffia toteuttamaan investoinnin, joka parantaa valmiuksia vastata kasvavaan kysyntään.

– Olemme kuitenkin onnistuneet pitämään toimintamme kannattavana viime vuosina, mikä on osaltaan sitoutuneen ja osaavan henkilökuntamme ansiota. Laajennuksen myötä pystymme tehostamaan työpisteiden järjestelyä ja varmistamaan, että työntekijöillämme on parhaat mahdolliset edellytykset onnistua työssään, Honkanen sanoo.

Keravan tehtaanmyymälä palvelee rakennustöiden aikana normaalisti.