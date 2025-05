Muuttovalmis talopaketti on helppo ja turvallinen valinta

Muuttovalmiiden talopakettien kysyntä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Muuttovalmis tarkoittaa toimitusastetta, jossa talotehdas vastaa talon rakentamisesta alusta loppuun, ja tulevat asukkaat voivat keskittyä rakennusprojektin sijaan normaalin arjen pyörittämiseen. Oulun Asuntomessualueelle rakentuva Finnlamelli Villa Musica on esimerkki kodista, jossa ratkaisut ovat syntyneet elämäntilanteen ehdoilla.

– Tässä elämäntilanteessa muuttovalmis ratkaisu on ollut meille paras ratkaisu. Kaikki tärkeä tulee valmiina Finnlamellilta, ja meille itsellemme on jäänyt hoidettavaksi vain ne työvaiheet, jotka eivät kuulu itse pakettiin. Näitä ovat muun muassa ulkomaalaus, viherkatto ja piha, kertoo Villa Musican tuleva asukas Henriikka Heikkilä.

Yksilöllinen koti oman perheen tarpeisiin

Muuttovalmis talopaketti on helppo ja kustannustehokas tapa saada oman perheen asumisen tarpeita vastaava uusi koti. Muuttovalmiin omakotitalon voi valita valmiiksi suunnitelluista malleista tai muunnella mieleisekseen. Muunneltava talomalli mahdollistaa yksilölliset ratkaisut, jolloin kodista tulee täysin omannäköinen.

Yksilöllisyys on tämän päivän rakentajalle tärkeää. Talomallien räätälöinti on lisääntynyt, ja rakentajat haluavat valita itse omaan elämäntilanteeseen ja omalle tontille sopivat ratkaisut. Kodin halutaan myös ilmentävän omaa elämäntyyliä ja persoonaa. Aikanaan asiakkaat valitsivat talokirjasta valmiin mallin, johon tehtiin korkeintaan pieniä viilauksia. Nykyään monet rakentajat tekevät enemmän ja suurempia muutoksia, koska haluavat yksilöllisen ja persoonallisen kodin, jollaista ei ole kenelläkään muulla.

Tämä näkyy myös Finnlamelli Villa Musicassa, jonka tilaratkaisut, materiaalivalinnat ja sisustus on suunniteltu yksilöllisesti perheen toiveiden, harrastusten ja tontin erityispiirteiden pohjalta. Ammattilaiset ovat olleet apuna joka vaiheessa.

Finnlamelli Villa Musicassa perheen musiikintäyteinen elämä näkyy erityisesti piharakennuksessa, joka on suunniteltu musiikkisaliksi sekä omien perheenjäsenten harjoittelua että yhteisöllisten tapahtumien järjestämistä varten.

Ei budjettiyllätyksiä

Muuttovalmiin talopaketin hinta määritellään projektin alussa ja se pitää loppuun asti. Tämä tuo ennakoitavuutta ja vähentää rakentamiseen liittyvää stressiä.

– Muuttovalmiin talopaketin suurin etu on helppous ja ennakoitavuus. Asiakas voi luottaa siihen, että projekti valmistuu ajallaan ja pysyy budjetissa, kertoo Maria Mroue, DEN Finlandin markkinointi-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja.

Muuttovalmiissa toteutuksessa talotehdas vastaa rakentamisesta alusta loppuun. Työmaa ei vaadi asiakkaiden jatkuvaa työpanosta tai läsnäoloa, mikä vapauttaa rakentajan aikaa ja säästää hermoja.

– Meillä ei olisi millään ollut aikaa olla mukana rakentamisessa päivittäin. Nyt asiat työmaalla ovat edenneet, vaikka me olemme jatkaneet omaa arkeamme, sanoo Henriikka Heikkilä.

DEN Finland on muuttovalmiiden omakotitalojen markkinajohtaja ja edelläkävijä

DEN Finland on Suomen suurin pientalorakentaja, jonka tuotemerkkejä ovat muuttovalmiiden omakotitalojen Designtalo, hirsitalomerkki Finnlamelli ja Ainoakoti, joka on yhteistyömerkki K-Raudan kanssa. Designtalo aloitti muuttovalmiiden talojen rakentamisen ensimmäisenä Suomessa jo 1990-luvulla ja lanseerasi samalla muuttovalmis-termin. Vuosikymmenien aikana prosesseja on kehitetty edelleen, ja tänä päivänä DEN on muuttovalmiiden pientalojen markkinajohtaja. Vuonna 2024 DENin markkinaosuus muuttovalmiiden talojen osalta oli 26 prosenttia. Talot rakennetaan Suomessa Nivalan ja Alajärven tehtailla.