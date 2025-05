PH Data Oy:stä osa Louhen ICT-palvelukokonaisuutta

Louhi on johtava kotimainen hosting-yhtiö ja digitaalisen työn ratkaisujen toimittaja. Louhella on 20 000 asiakasta ja yhtiön palveluihin kuuluu muun muassa verkkotunnukset, webhotellit sekä pilvialustat ja digitaalisen työn ratkaisut. Yhtiön liikevaihto oli 3,8 miljoonaa euroa vuonna 2024. Sen omistus on 100% Suomessa. Yhtiö kuuluu Winterbackwoods Oy -konserniin, joka tekee sijoituksia IT-alan yhtiöihin.