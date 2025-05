Oma Häme julkaisi ensimmäisen sosiaalihuollon digipolkunsa – tukee työnhakijoita matkalla kohti työelämää

Oma Häme on tänään 5. toukokuuta julkaissut uuden, työhön ja koulutukseen suuntaavan digipolun, joka tarjoaa työnhakijoille konkreettista tukea matkalla kohti työllistymistä tai opintoja. Kyseessä on Oma Hämeen ensimmäinen sosiaalihuollon digipolku, ja sen tavoitteena on vahvistaa asiakkaiden omaehtoista työllistymistä sekä lisätä heidän valmiuksiaan hyödyntää digitaalisia palveluja työnhaussa.

Polku kohti aktiivista työnhakua

Digipolku tukee asiakkaita löytämään omat motivaation lähteensä ja asettamaan henkilökohtaisia tavoitteita. Asiakas saa viikoittain suunniteltuja ohjeita ja neuvoja, jotka ohjaavat kohti työelämää, koulutusta tai esimerkiksi työkokeilua. Yhteistyö ammattilaisen kanssa jatkuu digipolun aikana, ja asiakas voi viestitellä ohjaajan kanssa turvallisesti palvelun kautta.

Digipolun hyödyt asiakkaalle:

- Aktivoi ja tukee omatoimisessa työnhaussa

- Auttaa rakentamaan selkeän suunnitelman työllistymisen edistämiseksi

- Rohkaisee ottamaan vastuuta omasta työllistymispolusta

- Opettaa käyttämään työnhaun digitaalisia palveluita monipuolisemmin

- Tarjoaa tietoa olemassa olevista palveluista ja koulutusmahdollisuuksista.

Digipolku vain asiakassuhteessa oleville – ammattilainen liittää mukaan

Digipolun käyttö edellyttää voimassa olevaa asiakassuhdetta Oma Hämeen sosiaalipalveluihin. Polulle liittämisestä vastaa aina ammattilainen – asiakas ei voi liittyä siihen itse. Tämä varmistaa, että palvelu suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Digipolku löytyy Oma Häme -sovelluksesta, jonka voi ladata maksutta sovelluskaupasta. Tietokoneella palveluun pääsee kirjautumalla osoitteessa omahame.fi. Käyttöönotto vaatii vahvan tunnistautumisen henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Tukea ja ohjausta myös digipolun käytössä

Digipalveluiden käyttö ei ole este tai edellytys sosiaalipalveluiden saamiselle – jokaisen asiakkaan tilanne arvioidaan yksilöllisesti. Digipolun käyttö on tehty selkeäksi ja johdonmukaiseksi, ja asiakas saa tarvittaessa perehdytystä sekä jatkuvaa ohjausta ja tukea polun varrella.

Oma Häme kehittää aktiivisesti sosiaalihuollon digipalveluita ja suunnittelee uusia digipolkuja eri käyttäjäryhmille. Digipolut tarjoavat asiakkaille monipuolista tukea erilaisissa elämäntilanteissa.