Johtavien suomalaisyritysten 6G-hankkeessa kehitetään tulevaisuuden verkkoja

Business Finlandin Veturi-ohjelmaan kuuluvassa RF ECO3-hankkeessa etsitään uusia ratkaisuja radiotaajuusteknologioiden (RF, radio frequency) suunnittelun haasteisiin nopeassa tiedonsiirrossa sekä tulevien 6G-radiojärjestelmien suuren resoluution havainnointikykyyn. Business Finlandin tukeman hankkeen keskiössä ovat erityisesti ekologiset ja taloudelliset hyödyt sekä niiden edistäminen yhteiskunnassa ja teollisuudessa.

6G-teknologian vaatimuksiin kuuluvat erittäin suuri tiedonsiirtonopeus sekä kyky havainnoida esineitä ja ympäristöä samanaikaisesti. Kehitettävien teknologioiden energiatehokkuus ja kestävyys erilaisissa ympäristöolosuhteissa ovat hankkeen keskeisiä haasteita, joihin pyritään vastaamaan.

”Hankkeessa kehitettäville ratkaisuille on jo suuret olemassa olevat markkinat ulkomailla. Tavoitteena ovat ekologiset ja taloudelliset hyödyt yhteiskunnalle sekä teollisuudelle. Luomme nopeampia ja luotettavampia tietoliikenneyhteyksiä ja vähemmän energiaa kuluttavia laitteita. Tiedonsiirtoenergian kuormituksen oletetaan kasvavan jopa 20-kertaiseksi lisääntyvän dataliikenteen takia. 6G:ssä pitää parantaa bittiä per joule -suhdetta 5G-teknologiaan verrattuna 5-10 kertaa paremmaksi. Radiolaitteiden komponentit ja niiden tehokas suunnittelu tulevaisuuden sovellusvaatimuksiin on välttämätön teollisen menestyksen tekijä erittäin monimutkaisissa radioissa, jotka tukevat 6G:n uusia sovelluksia”, toteaa Oulun yliopiston radiotekniikan professori Aarno Pärssinen.

"Radiotaajuussuunnittelu ja energiatehokkuus ovat kriittisen tärkeitä 6G-aikakaudella, jotta voimme vastata uusien sovellusten tarpeisiin, huomioida kestävän kehityksen näkökulmat ja ratkaista tekniset haasteet. Yhdessä Veturi-hankkeen kumppaneidemme kanssa optimoimme RF-suunnittelua, mikä mahdollistaa uusien teknologisten ratkaisujen luomisen ja testaamisen kestävien 6G-verkkojen rakentamiseksi", kertoo Nokian Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän radioverkkojen johtaja Toni Hirvinen.

”Bittium tutkii RF ECO3 -projektissa moderneja RF simulointi-, mallinnus-, suunnittelu ja testausmenetelmiä. Tehokkaat menetelmät ja prosessit parantavat tuotekehityksen tehokkuutta ja kehitettävien tuotteiden elinkaarenaikaista energiatehokkuutta. Veturi-hankkeen strategisten kumppaneiden kanssa tapahtuva jatkuva osaamisen ja toiminnan kehittäminen sekä yhdessä yli organisaatiorajojen tapahtuva innovointi ovat avainasemassa kilpailukyvyn ylläpitämiseksi teknologioiden kehittyessä”, sanoo johtaja Petri Lämsä, Bittium Engineering Services.

RF ECO3 on osa Nokian, Bittiumin ja muiden yritysten ekosysteemiprojektia Business Finlandin Veturi-ohjelmassa. Business Finlandin rahoittaman yhteistyön kumppaneita ovat seitsemän yritystä ja neljä tutkimusorganisaatiota: Nokia, Bittium, CoreHW, SAAB, Optenni, Verkotan, Senfit, Oulun yliopisto, Aalto-yliopisto ja Tampereen yliopisto sekä VTT. Hanke kestää vuoteen 2027 asti.