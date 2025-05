Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen kokoustiedote 5.5.2025

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavaa esitetään hyväksyttäväksi

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan hyväksymistä. Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaava koostuu asiakirjoista, jotka ovat asiakohdan liitteenä.

Toisen ehdotusvaiheen julkisen kuulemisen palautteeseen laaditut vastineet hyväksyttiin. Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan toinen ehdotus oli julkisesti nähtävillä 17.2.-21.3.2025. Kuntiin lähetettiin tiedote kaavan nähtäville asettamisesta 12.2.2025 ja virallinen kuulutus julkaistiin 14.2.2025.

Palautetta saatiin kuulemisaikana 95 osalliselta. Maakunnan 14 kuntaa jätti muistutuksen. Naapurimaakuntaliitoista kannanotto saatiin Kainuun liitolta. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lisäksi palautetta saatiin Kainuun ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksista. Metsähallitukselta, Paliskuntain yhdistykseltä ja Pohjois-Pohjanmaan museolta saatiin muistutukset. Yhdistyksiltä ja yhteisöiltä saatiin kuulemisaikana 14 muistutusta. Yrityksiltä kirjattiin neljä ja yksityishenkilöiltä 41 muistutusta, osa yhteiskannanottoina. Lisäksi muistutuksia saatiin 12 tuulivoimatoimijalta.

Palautteessa kunnat ja tuulivoimatoimijat esittävät kritiikkiä vaihemaakuntakaavan tuulivoima-alueiden rajautumisesta kaavaprosessin aikana. Yksityiset ja yritykset ovat pääosin huolissaan tuulivoima-alueiden ja voimalinjojen runsauden vaikutuksista elinympäristöönsä; viranomaistahot ovat pääosin tyytyväisiä kaavaratkaisuihin ja niiden perusteluihin. Saatuun palautteeseen on valmisteltu vastineet. Yleisvastineeseen on koottu merkittävimmät esille nousseet kokonaisuudet, avattu kaavaprosessin etenemistä ja esitetty perustelut kaavaratkaisulle. Jokaiseen muistutukseen on laadittu vastine, jossa vastataan kyseisessä palautteessa esille nostettuihin kokonaisuuksiin. Vaihemaakuntakaava-asiakirjoihin on tehty vastineiden mukaiset tarkistukset hyväksymiskäsittelyä varten.

Hallintosääntöä esitetään muutettavaksi

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan liiton uuden hallintosäännön. Hallintosääntö tulisi voimaan 1.9.2025 alkaen, joten uudet määräykset koskisivat seuraavan valtuustokauden toimielimiä. Uusi hallintosääntö sisältäen palkkiosäännön sekä selostus muutoksista on nähtävissä esityslistalla.

Hallintosääntöön on valmisteltu laajoja rakenteellisia ja sisällöllisiä muutoksia, jotka perustuvat vuoden 2024 sisäisen tarkastuksen raporttiin ja päivittäisessä toiminnassa havaittuihin puutteisiin ja epätarkkuuksiin. Muutosten laajuus huomioiden kyseessä on hallintosäännön kokonaisuudistus. Määräykset perustuvat suurelta osin nykyisiin toiminta- ja päätösvaltaoikeuksiin, joten hallintosääntöuudistuksen pyrkimyksenä ei ole merkittävästi muuttaa olemassa olevia toimivaltasuhteita, vaan pikemminkin huomioida nykyiset toiminta- ja päätösprosessit nykyistä paremmin.

Lyhyesti

Merkittiin tiedoksi osavuosikatsaus 1/2025.

Merkittiin tiedoksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman, JTF-rahaston sekä kansallisen rahoituksen toimeenpanotilanne.

Maakuntahallitus antoi Sari Nurrolle, Esa Aallolle ja Jouni Jussinniemelle matkamääräyksen osallistua CPMR:n Itämeren komission vuosikokoukseen Brysselissä 27.–28.8.2025.

Maakuntahallitus antoi Esa Aallolle matkamääräyksen osallistua CPMR:n energiatyöryhmän kokoukseen Göteborgissa 15.–16.5.2025 sekä määräsi Aallon edustajakseen osallistumaan paikan päällä CPMR:n ilmastotyöryhmän kokoukseen Sevillassa 27.–28.5.2025. Ansionmenetykset ja päivärahat korvataan nopeimman matkustustavan mukaan.

Maakuntahallitus antoi Sari Nurrolle matkamääräyksen osallistua SEArican tilaisuuteen Euroopan parlamentissa Brysselissä 20.5.2025 sekä EU:n Arktiseen Foorumiin Kittilässä 25.–27.6.2025.

Merkittiin tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan liiton strategian 2025–2028 valmistelu.

Merkittiin tiedoksi viranhaltijapäätökset ajalta 1.–28.4.2025. Maakuntahallitus ei käyttänyt kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Merkittiin tiedoksi toimiston antamat lausunnot ajalta 1.–28.4.2025.

