Henkilöstöpolitiikan systemaattinen kehittäminen tuottaa tuloksia

Henkilöstöjaoston puheenjohtaja ja hallituksen jäsen Hans-Erik Lindqvist (RKP) on tyytyväinen.

"Henkilöstökertomus vuodelta 2024 osoittaa monella tapaa myönteistä kehitystä, mihin olen erittäin tyytyväinen. Näemme, että RKP:n harjoittama henkilöstöpolitiikka kantaa hedelmää", Lindqvist sanoo.

Kaksi selkeää indikaattoria siitä, että henkilöstön hyvinvointi ja tyytyväisyys ovat parantuneet, ovat sairauspoissaolojen väheneminen ja se, että henkilöstö suosittelee nyt aiempaa todennäköisemmin työpaikkaansa. RKP on johdonmukaisesti korostanut henkilöstöä hyvinvointialueen tärkeimpänä voimavarana ja päättänyt investoida sen mukaisesti muun muassa henkilöstön palkitsemiseen ja koulutukseen.

Hallituksen jäsen Sari Somppi (RKP) korostaa erityisesti henkilöstön koulutusta.

"Haluan nostaa esiin onnistuneen aloitteen esihenkilöiden valmennuksesta. Työntekijät ovat toivoneet johtajuuden kehittämistä ja valmennukset ovat olleet hyvin pidettyjä. Henkilökohtaisesti pidän tärkeänä, että osallistujille annetaan työkaluja puhua vaikeista asioista ja huolehtia omasta hyvinvoinnistaan, Somppi kommentoi.

Hyvinvointialueen tiukka rahoituskehys on aiheuttanut viime vuosina useita yhteistyöneuvotteluja. Siitä huolimatta työntekijöiden ja kokoaikaisen henkilöstön määrä on kasvanut. Myös muut muutokset, kuten uuden potilastietojärjestelmän käyttöönotto, ovat rasittaneet henkilöstöä.

"Tämä on pitkän aikavälin kehitys, ja hyvinvointialueen toiminnan kehittyessä meidän on myös kohdennettava henkilöstöresursseja uudelleen. Tavoitteena on siirtyä raskaammista tehtävistä kevyempiin ja työskennellä yhä enemmän ennaltaehkäisevästi", Lindqvist sanoo.

RKP:n ryhmä hallituksessa kiittää lämpimästi hyvinvointialueen henkilöstöä, joka suurista organisaatiomuutoksista huolimatta on jatkanut laadukkaan hoidon tarjoamista Pohjanmaan asukkaille.

