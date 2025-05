Fertilex Oy:n kanalan laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma nähtäville

Varsinais-Suomen lähitulevaisuuden näkymät ovat haastavat mutta varovaisen toiveikkaat 29.4.2025 09:15:00 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen lähitulevaisuuden näkymät ovat monella tapaa haastavat, mutta ilmassa on myös varovaista toiveikkuutta. Työttömyyden kasvutahti maakunnassa on hurjaa samalla, kun työvoiman kysyntä on vaatimatonta. Toimialoista tällä hetkellä pärjäävät meriteollisuus, lääketeollisuus sekä ICT-ala. SOTE- ja kaupanalan tilanteet näyttäytyvät melko haastavina, mutta rakennusteollisuudessa on odotettavissa jo lievää piristymistä tämän vuoden aikana. Varsinais-Suomen alueelliset kehitysnäkymät ovat Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys alueen nykytilasta sekä lähiajan näkymistä.