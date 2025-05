Aluehallitus hyväksyi ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman sekä järjestöyhteistyön asiakirjan

Maanantaina koolla ollut aluehallitus hyväksyi Kanta-Hämeen järjestöyhteistyön asiakirjan, joka kuvaa hyvinvointialueen ja järjestöjen välisiä yhteistyömuotoja.

Asiakirjan tavoitteena on vahvistaa järjestöjen ja hyvinvointialueen välistä yhteistyötä, tukea järjestöjen toimintamahdollisuuksia ja tunnistaa kehittämiskohteita. Asiakirjan valmisteluun on osallistunut järjestöjen edustajia ja Järjestöneuvottelukunta on myös kommentoinut asiakirjaa valmistelun aikana. Asiakirja tukee Oma Hämeen osallisuusohjelman toimeenpanoa.

Lisäksi aluehallitus käsitteli alueellista ikäihmisten hyvinvointisuunnitelmaa vuosille 2025–2028 ja päätti esittää sitä aluevaltuustolle hyväksyttäväksi ja liitettäväksi osaksi varsinaista hyvinvointisuunnitelmaa. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelmaa on valmisteltu lain edellyttämällä tavalla. Se keskittyy ikääntyneen väestön hyvinvointiin, terveyteen, toimintakykyyn ja itsenäiseen suoriutumiseen.

Suunnitelma on ollut lausuntokierroksella, ja suunnitelmaa on muokattu lausuntojen perusteella. Lausunnoissa painotettiin ikäihmisten tarpeiden ja näkökulmien huomioimista, jotta palvelut tavoittavat oikea-aikaisesti ne, jotka niitä eniten tarvitsevat. Kaikkia lausuntoja ei ole voitu huomioida, esimerkiksi siksi, että suunnitelman toimenpiteet on suhteutettu käytettävissä oleviin resursseihin. Aluevaltuuston hyväksynnän jälkeen suunnitelman toteutusta seurataan ja sitä päivitetään tarvittaessa.

Riihimäen kaupungin kanssa suunniteltuja kiinteistöjärjestelyjä koskevan asian aluehallitus palautti hyvinvointialuejohtajan esityksestä uudelleen valmisteltavaksi. Sopimuskokonaisuuteen on tehtävä vielä täsmennyksiä. Aluehallitus käsittelee kiinteistöjärjestelyjä jälleen seuraavassa kokouksessaan 12. toukokuuta ja aluevaltuusto puolestaan 27. toukokuuta.

Muut asiat aluehallitus hyväksyi esityslistan mukaisesti. Aluehallitus on lisäksi koolla seminaarissaan 8. toukokuuta.

Aluehallituksen 5.5.2025 kokouksen esityslista