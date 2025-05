Maria Ohisalo: Euroopan parlamentin olemattomat vanhempainvapaajärjestelyt ovat syrjiviä

“Euroopan parlamentin jäsenten äitiys- tai vanhempainvapaata ei tällä hetkellä tunnusteta virallisesti. Vanhempainvapaalla olevilla mepeillä ei ole oikeutta etä-äänestykseen eikä käytössä ole järjestelmää, jonka avulla voisimme väliaikaisesti siirtää äänemme tai muut velvollisuutemme kollegalle. Käytännössä tämä tarkoittaa, että raskaus ja vanhemmuuden alkumetrit johtavat edustuksen menetykseen - ei vain meidän, vaan myös meidät valinneiden ihmisten kannalta. Tämä ei ole vain seksististä ja syrjivää, vaan pohjimmiltaan äärimmäisen epädemokraattista. Tähän kaikkeen on saatava muutos ja näitä uudistuksia vaadimme kollegoideni kanssa,” Maria Ohisalo sanoo.

Euroopan parlamentti on puolustanut työssäkäyvien vanhempien oikeuksien kaikkialla unionissa. Näiden arvojen on kuitenkin heijastuttava myös europarlamentin omissa käytännöissä.

“Euroopan parlamentin jäsenten keski-ikä on 53 vuotta ja vain muutama on alle 30-vuotias, joten vanhempainvapaajärjestelmän ja muun tuen puute perhe-elämän ja poliittisen vastuun yhteensovittamisessa on este osallistumiselle erityisesti naisille. Selkeiden sääntöjen puuttuminen ja syrjivät käytännöt antavat myös huolestuttavan viestin kaikille nuorille naisille, jotka pohtivat uraa politiikassa,” Ohisalo jatkaa.

Ohisalo odottaa toista lastaan syntyväksi elokuussa. Mahdolliset muutokset vanhempainvapaajärjestelmään eivät ehtisi koskea hänen vanhempainvapaataan.

