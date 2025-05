Toukokuussa sattuu paljon metsäkaurisonnettomuuksia – liikenteessä vaaditaan nyt tarkkuutta

Onnettomuuksien suuren määrän taustalla on eläinten luonnollinen liikehdintä keväällä talven jälkeen. Valtaosa kevään kolareista tapahtuu ravinnon perässä liikkuvien metsäkauriiden ja valkohäntäpeurojen kanssa. Erityisesti metsäkauriiden osuus onnettomuuksissa korostuu huhti-toukokuussa eläinten reviiritaisteluiden seurauksena. Lisäksi hirvieläinten vasat jäävät keväällä omilleen, jolloin ne saattavat eksyä autoteille.

– Tähän aikaan vuodesta on syytä olla erityisen tarkkana ratin takana. Onnettomuuksia sattuu erityisesti toukokuussa, jolloin onnettomuusmäärät jopa tuplaantuvat huhtikuuhun verrattuna. Päälle tulevat myös törmäykset muiden eläinten kanssa, sanoo Fennian ajoneuvovahinkojen palvelupäällikkö Panu Stromberger.

– Talvi oli tänä vuonna hyvin leuto, joten riistaeläimet ovat olleet liikkeellä jo aiemmin keväällä. Tämä on näkynyt myös vahinkotilastoissamme: vahinkoja on sattunut jo maalis-huhtikuussa hieman tavallista enemmän.

Kaikkiaan riistaeläimien kanssa sattuneet kolarit ovat kuitenkin vähentyneet viime vuosina. Vielä viisi vuotta sitten onnettomuuksia kirjattiin Tilastokeskuksen mukaan hieman yli 14 000, kun viime vuonna määrä oli alle 13 000. Taustalla on ennen kaikkea eläinten kannan pienentyminen.

Kuvio 1: Riistaeläinonnettomuudet kuukausittain koko maassa, vuosien 2020–2024 keskiarvo

Hirvieläinonnettomuuksia tapahtuu erityisesti toukokuussa ja loppuvuodesta. Lähde: Tilastokeskus

Tilannenopeus ratkaisee paljon hirvieläimen sattuessa tielle

Strombergerin mukaan nyt kannattaa liikenteessä höllätä kaasujalkaa, sillä tilannenopeus on ratkaiseva, kun hirvieläin tulee yllättäen eteen. Varsinkin puiden ja pensaiden suojasta tulevaa eläintä voi olla vaikea havaita.

– Mitä kovempi vauhti, sitä pidempi on jarrutusmatka. Metsäkauriita liikkuu usein alueilla, joilla teiden nopeusrajoitukset voivat olla 80 tai 100 kilometriä tunnissa. Hirvistä ja kauriseläimistä varoittavat merkit sijoitetaan harkitusti sellaisiin paikkoihin, joissa näitä eläimiä tilastojen mukaan liikkuu enemmän. Silloin kannattaa vähentää nopeutta, Stromberger muistuttaa.

– Nopeuden alentaminen vaikuttaa yllättävän vähän matkan kokonaiskestoon, mutta sillä voi olla iso vaikutus, jos eteen kävelee hirvi tai metsäkauris. Erityisen valppaana kannattaa olla, kun tie vie metsästä peltoaukealle ja päinvastoin.

Ajoneuvon vahingot voivat olla kymmeniä tuhansia euroja

Kun auto ja riistaeläin törmäävät, tyypillisin vaurio tulee auton etuosaan. Auton vauhdista, jarrutusmatkasta ja osuman voimasta riippuu, kuinka paljon vahinkoa tulee. Valtaosa vahingoista kohdistuu autoon ja eläimeen. Vaikka henkilövahinkoja sattuu vähemmän, riski vakavaan loukkaantumiseen on suuri.

– Varsinkin suureen riistaeläimeen törmätessä voi käydä huonosti. Auto saattaa myös suistua tieltä väistöliikkeen yhteydessä, jolloin seurauksena voi olla vakava onnettomuus, Stromberger muistuttaa.

Riistaeläimeen törmätessä tulee aina soittaa hätänumeroon 112 – myös silloin, kun vauriot ovat vähäiset.

– Vaikka eläin lähtisi omin voimin paikalta, voi se olla pahasti loukkaantunut ja aiheuttaa vaaratilanteita muulle liikenteelle. Soittamalla hätänumeroon saadaan tarvittava apu nopeasti paikalle.

Strombergerin mukaan kuljettaja voi itse arvioida, onko auto vielä liikennekelpoinen. Hän kehottaa kuitenkin pyytämään apua matalalla kynnyksellä.

– Jos autosta esimerkiksi rikkoutuvat tuulilasi tai etuvalot, voi matkan jatkaminen olla varsinkin hämärän aikaan vaarallista. Toisaalta autoon on voinut tulla piilovaurioita, jotka eivät näy ulospäin, mutta voivat aiheuttaa matkan jatkuessa lisävahinkoja. Silloin vakuutuskaan ei välttämättä korvaa vahinkoa täysimääräisesti, Stromberger sanoo.

Fennialle ilmoitettujen vahinkojen keskiarvo on noin 6 000 euroa, mutta hintahaitari on hyvin laaja: sadoista kymmeniin tuhansiin euroihin. Varsinkin uusissa ja kalliissa autoissa on usein kalliit varaosat. Yhteensä Fennia korvasi riistaeläinvahinkoja viime vuonna lähes kuudella miljoonalla eurolla.

– Hirvivahinkovakuutuksesta voi hakea korvauksia, kun ajoneuvolla törmätään riistaeläimeen. Omaa vakuutusturvaa voi lisäksi täydentää kolarivakuutuksella, joka kattaa muun muassa riistaeläimen väistöstä johtuneen tieltä suistumisen seurauksena ajoneuvolle aiheutuneet vahingot, Stromberger lisää.

Vinkit: Näin vältät riistaeläinkolarit