Pyhäjokelaisen Eila Kilpisen esikoisromaanissa kauniit muistot kannattelevat

Kun Annelin mies saa aivoinfarktin, alkavat elämän varrella koetut asiat kelautua mielessä: lapsuus vähävaraisessa perheessä maaseudulla, vaikea äitisuhde, vuosi Alaskassa, matkan varrella kohdatut ihmiset. Hän ystävystyy kiinnostavien ihmisten kanssa, kuten Perämeren Pöllän Keisarin, intiaani Lumen kantajan, inuiitti Atatikin ja Nodikin, kauppias Aarnen ja Suonteen viiden itkun miehen Yrjön. Vaikeista ajoista selviytyäkseen kertoja muistelee,

kuinka on ennen kestänyt rankkoja kokemuksia ja menetyksiä.



Eila Kilpinen (s. 1949) on elänyt lapsuutensa ja nuoruutensa Perämeren rannalla Pyhäjoella. Hän on tehnyt pitkän uran opettajana. Kilpisellä on kolme lasta ja aviomies, ja hän on aina ollut kiinnostunut kirjallisuudesta, musiikista ja teatterista. Unen kalastaja on hänen esikoisteoksensa.

KILPINEN, EILA : Unen kalastaja

320 sivua

Nidottu, pehmeäkantinen

ISBN 9789524171656

Ilmestymisaika: Toukokuu 2025

