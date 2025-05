Suomalainen terveysinnovaatio mullistaa etävastaanotot - 73Healthin osakeanti merkittiin täyteen ennätysajassa

73Health yhdistää terveydenhuollon viimeisimmän laitteisto- ja ohjelmistoteknologian markkinoiden kattavimmaksi – ja ensimmäiseksi – etäterveydenhuollon diagnosointiratkaisuksi. Palvelu tarjotaan ohjelmistopalveluna (SaaS) ja sitä voidaan käyttää globaalisti internetin kautta. Palvelu mahdollistaa sen, että terveydenhuollon ammattilaiset voivat suorittaa etänä potilaan korvien ja kurkun tutkimisen, sydän-, keuhko- ja suolistoäänien kuuntelun sekä verenpaineen, pulssin, happisaturaation ja lämpötilan mittaamisen. Palvelu vie etäterveydenhuollon aivan uudelle tasolle ja luo samalla on-demand alustaratkaisun uusien ominaisuuksien nopealle käyttöönotolle. Palvelu on testattu perusteellisesti ja suunniteltu huolellisesti terveydenhuoltoalan säädösten ja tietoturvalainsäädännön mukaisesti. Palvelu on jo käytössä Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Afrikassa. 73Health on suomalainen kasvuyritys, jossa on mukana eri alojen asiantuntijoita; lääkäreitä, insinöörejä, hoitajia sekä asiakas- ja käyttökokemuksen ammattilaisia. Takana on vuosien sinnikäs tutkimus- ja kehitystyö järjestelmän sekä palvelukonseptin toimivuuden takaamiseksi.