Annareetta Vaara Rinnekotien uudeksi liiketoimintajohtajaksi

”Toivotamme Annareetan lämpimästi tervetulleeksi. Liiketoimintajohtajan rooli on koko konsernillemme tärkeä, sillä Rinnekotien toiminnan tuotto käytetään ensisijaisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten tukemiseen. Arvopohjaisella ja kestävällä liiketoiminnalla on Suomen sotepalveluiden kentässä entistäkin merkittävämpi rooli”, sanoo Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja Olli Holmström.

Rinnekotien liiketoimintajohtaja raportoi Rinnekotien hallitukselle ja Diakonissalaitoksen toimitusjohtajalle. Hän on myös konsernin johtoryhmän jäsen.

”Annareetta tuo vahvaa strategista ja taloudellista osaamista sekä kokemusta liiketoiminnan johtamisesta nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Hänen johdollaan Rinnekodit tulee vahvistamaan asemaansa vaikuttavana palveluntuottajana ja vetovoimaisena työpaikkana”, sanoo valinnassa mukana ollut elokuussa aloittava Diakonissalaitoksen uusi toimitusjohtaja Elina Juntunen.

Annareetta Vaaran työ Rinnekotien liiketoimintajohtajana alkaa elokuun alussa.

”Odotan aloitusta todella innostuneena, uteliaana, mutta nöyrällä mielellä. Olen kiitollinen luottamuksesta tullessani valituksi liiketoimintajohtajan tehtävään. Minulle on aina ollut erityisen tärkeää, että kaikilla työntekijällä on oikeus saada parasta johtamista arjessa ja että palveluiden piirissä olevat asiakkaat saavat parasta mahdollista ohjausta, hoitoa ja hoivaa joka hetki. On upeaa päästä tekemään merkityksellistä työtä ihmisarvoisemman elämän puolesta”, Vaara iloitsee.

Rinnekodit Oy on Diakonissalaitoksen omistama yhteiskunnallinen yritys, joka tuottaa vaikuttavia sote-palveluja ikääntyneille, kehitysvammaisille, eri tavoin vammautuneille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille ja asunnottomille henkilöille, lapsille ja nuorille sekä muille erityistä tukea tarvitseville ihmisille.

Rinnekodit työllistää 3200 sote-alan ammattilaista valtakunnallisesti. Rinnekotien toimipisteitä on tällä hetkellä 24 paikkakunnalla, 14 hyvinvointialueella ja palvelujen piirissä on noin 5 000 asiakasta. Lisätietoja: www.rinnekodit.fi