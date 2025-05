Kortteisen kalatien rakentaminen käynnistyy toukokuussa

Kortteisen tekojärven luusuassa sijaitseva säännöstelypato aiheuttaa Lamujoessa nousuesteen kaloille. Tämän nousuesteen ohittamiseksi säännöstelypadon eteläpuolelle rakennetaan kalatie, joka koostuu noin 360 metriä pitkästä luonnonmukaisesta osasta ja kalatien yläpäähän rakennettavasta teknisestä pystyrako-osiosta. Kalatien keskivaiheilla linja lävistää Peltoperän yksityistien, jonka alitukseen rakennetaan teräsputkisilta.

Pystyrakoaukko ja luonnonmukaisen osion pohjakynnys on suunniteltu siten, että kalatien läpi virtaa aina vettä. Luonnonmukaisen osion pituuskaltevuus on loiva ja pohjan verhouksena käytetään lajittumatonta luonnonkiveä. Kalatie toimii siten myös elinympäristönä eri kalalajeille ja muille vesieliöille. Hanke on osa vesienhoidon toimenpideohjelmaa ja merkittävä askel vaellusyhteyksien palauttamisessa Siikajoen vesistössä.

Kortteisen tekojärvi sijaitsee Lamujoen keskiosalla. Lamujoki on Siikajoen suurin sivu-uoma. Kortteisen säännöstelypato on otettu käyttöön vuonna 1968.

Kalatien kaivuumassoista läjitetään tulouoman itäpuolelle penger. Penkereen rajaamalle vesialueelle on tarkoitus läjittää tulevaisuudessa säännöstelypadon edustalle mahdollisesti kerääntyviä turvelauttoja.

Kortteisen kalatien rakentaminen alkaa toukokuun aikana ja valmistuu syksyllä. Rakennusurakan päätoteuttajana toimii JP-Matic Oy. Liikenne Peltoperän yksityistiellä Kortteisen padon kautta pysäytetään kesällä lyhyeksi ajaksi teräsputkisillan rakentamisen aikana. Toivomme kalatien rakentamisen aikana välttämään liikennöintiä Kortteisen padon kautta.