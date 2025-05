Rekrytoinnit ovat nyt jäissä – työnantajat ennustavat käännettä parempaan

36 prosenttia suurista organisaatioista odottaa henkilöstömäärän kasvavan tänä vuonna. Ensi vuodelle kasvua ennakoi 38 prosenttia. Tämä käy ilmi Duunitorin ja Taloustutkimuksen huhtikuussa julkaisemasta Suuret työnantajat -tutkimuksesta.

Yksityisen ja julkisen sektorin vastaukset poikkeavat toisistaan. Yksityisellä puolella työntekijöiden lukumäärän lisääntymiseen tänä vuonna uskoo 40 prosenttia suurista työnantajista, kun taas ensi vuodelle kasvua ennustaa peräti 52 prosenttia. Julkisella sektorilla ei olla yhtä optimistisia: kasvua kuluvalle vuodelle odottaa 31 prosenttia ja ensi vuodelle 22 prosenttia vastaajista.

”Reaalitalouden kehitys vaikuttaa suoremmin yrityksiin kuin julkisiin työnantajiin. Euroalueen inflaation hidastuminen, korkotason lasku ja esimerkiksi Saksan viestimät investointiaikeet valaisevat kasvunäkymiä. Suomessa julkinen sektori seurannee kehitystä pienellä viiveellä. Lisäksi julkisen talouden säästöohjelma jarruttaa rekrytointiaikeita ainakin vaalikauden loppuun asti”, sanoo Duunitorin johtava työnantajakuvakonsultti Lauri Vaisto.

Työpaikkoja on tarjolla selvästi viime vuosia vähemmän

Kasvusuunnitelmat eivät vielä näy avoimien työpaikkojen määrässä. Suomen suurimmalla työnhakupalvelulla Duunitorilla julkaistiin tammi–huhtikuussa noin 128 000 työpaikkailmoitusta, mikä oli noin 20 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna ja noin 45 prosenttia vähemmän kuin kaksi vuotta sitten.

Työnhakijoita on ollut liikkeellä vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana runsaasti, sillä Duunitorin työpaikkailmoitusten lukukerrat kasvoivat noin 39 prosenttia vuodesta 2024.

”Talouden epävarmuus painaa työmarkkinoita, ja monessa työpaikassa rekrytoinnit ovat jäissä. Tilanne on ollut hankala jo pitkään, mutta toivottavasti näemme käänteen parempaan vielä tämän vuoden aikana”, Vaisto sanoo.

Osaajapula odottaa taas kulman takana

Duunitorin tutkimuksen mukaan 24 prosenttia suurista organisaatioista kokee osaajien löytämisen olevan tällä hetkellä melko vaikeaa tai vaikeaa. Ensi vuodelle vaikeita rekrytointiaikoja ennustaa jo 39 prosenttia.

”Juuri nyt elämme työnantajien markkinoita, mutta suunta on jo kääntymässä. Kilpailu osaajista kiristyy, ja osaajapula kolkuttelee taas oven takana”, Vaisto sanoo.

Duunitorin tutkimuksen mukaan rekrytointeja hankaloittavat eniten tiettyjen alojen ja roolien osaajapula sekä hakijoiden määrän ja laadun epäsuhta. Myös esimerkiksi työpaikan sijainti voi vaikeuttaa osaajien saamista.

”Työnantajat voivat taklata osaajapulaa ja kohtaanto-ongelmia esimerkiksi kansainvälisellä rekrytoinnilla sekä etä- ja hybridityön mahdollistamisella.”

Vaisto muistuttaa, että myös työnantajan maineella on suuri merkitys. Kukaan ei hakeudu työhaastatteluun, jos ei tunne työnantajaa.

”Tunnettuuden, vetoavuuden ja houkuttelevuuden eli työnantajabrändin perustan rakentuminen vie aina aikaa. Seuraavan osaajapulan voittajat ja häviäjät erottaa siitä, ketkä panostavat työnantajakuvatyöhönsä jo nyt.”

Nämä asiat vaikeuttavat rekrytointeja eniten

Tutkimukseen vastanneet suurten työnantajien edustajat kertoivat rekrytointivaikeuksistaan muun muassa näin:

”Tällä hetkellä näyttää siltä, että tiettyihin tehtäviin on aika paljon tulijoita. Samaan aikaan akateemisen henkilöstön puolella tilanne on erilainen ja kamppailu osaajista tihenee kansallisesti ja kansainvälisesti. Työmarkkina on kahtia jakautunut tällä hetkellä. Korkeatasoisen osaamisen löytäminen avoimelta markkinalta voi olla aika haasteellista.”

”Haastavinta on, että hakijoita todella paljon, joten parhaan tekijän löytäminen on haastavaa.”

”Hakijoita on hirvittävä määrä. Rekrytointiprosessit vievät hurjasti enemmän aikaa.”

Kansallinen rekrytointitutkimus 2025: Suuret työnantajat on Duunitorin ja Taloustutkimuksen haastattelututkimus, joka toteutettiin 20.1.–28.2.2025. Vastaajia oli yhteensä 149. Kolmannes vastaajista edusti johtoa ja loput henkilöstö- ja muuta hallintoa. Vastaajia oli sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta. Yksityisen sektorin haastatellut edustivat yrityksiä, joiden liikevaihto on yli 20 miljoonaa euroa. Julkisen sektorin vastaajat edustivat hyvinvointialueita, suurimpia kuntia sekä julkisen sektorin organisaatioita, jotka työllistävät vähintään 500 työntekijää.

