Ville Similän esikoisromaanissa kohtaavat suurmiehet ja vahvat naiset, omasta erinomaisuudestaan päihtyvät taiteilijat sekä omapäiset puurtajat

Kertoja syntyy keskinkertaisen kulttuurisuvun vähäpätöiseen sivuhaaraan 70-luvun lopulla. Perhe on onnellinen ja maa vaurastuu, kunnes perhe lakkaa olemasta onnellinen mutta maa jatkaa vaurastumistaan.

Kertoja lennättää lukijan sukunsa matkassa poikki vuosisadan. Aravakolmion ikuiseen rauhaan on tultu halki sotien ja veritekojen, joissa sukulaisetkaan eivät ole olleet osattomia. On sotasankareita, taiteilijoita, juoppoja ja haihattelijoita. Sitten ovat mummo, Mirja ja Tuula. Omaperäinen suku muodostuu suomalaisuuden kuvaksi. Terävällä kynällä kirjoitetun romaanin pohjavire on lämmin ja humaani.

Ville Similä (s. 1977) on helsinkiläinen toimittaja. Similän ja Mervi Vuorelan tietokirjat Valtio vihaa sua ja Sokeana hetkenä ovat musiikkikirjallisuuden nykyklassikoita.

Kani nimeltä Paisti julkaistaan 15.5.2025.

Kirja julkaistaan painettuna, e-kirjana sekä Ilkka Villin lukemana äänikirjana.

