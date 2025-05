Keskimaa parantaa ruoan pikakuljetuksia Jyväskylässä – yhteistyö Woltin kanssa alkaa, ruokarobotit muuttavat Tourulasta Kuokkalaan

Ruoan verkkokaupan pikatoimitusten suosio on kasvanut viime aikoina merkittävästi. Osuuskauppa Keskimaa vastaa asiakkaiden kasvaviin odotuksiin tuomalla suosittujen robokuljetusten rinnalle Woltin pikatoimitukset. Mestarin Herkku aloittaa Wolt-yhteistyön ruoan verkkokaupan tilauksien osalta toukokuun ensimmäisellä viikolla 6.5.2025 alkaen. Tilaukset tehdään S-kaupat-sovelluksen kautta.

− Tällä viikolla pääsemme aloittamaan Mestarin Herkussa ruoan verkkokaupan uuden pikatoimitusmallin, jossa kuljetuspalvelusta vastaa Wolt. Tuotteet tilataan tavanomaisesti S-kaupat-sovelluksen kautta, ja ne voidaan toimittaa kotiovelle jopa tunnin sisällä tilauksesta. Toimitusalue kattaa noin viiden kilometrin säteen Mestarin Herkusta, kattaen laajan alueen Jyväskylän keskustasta lähialueisiin, kertoo Osuuskauppa Keskimaan ryhmäpäällikkö Outi Terho.

Mestarin Herkun uuden pikatoimitusmallin myötä ruoan verkkokaupan kuljetusrobotit siirtyvät S-market Tourulasta S-market Kuokkalaan 7.5.2025. Jatkossa Tourulan lähialueella Wolt-kuljetus palvelee entisiä robottiasiakkaita pikatoimituksissa. S-market Savelassa robotit jatkavat entiseen malliin.

− Olemme havainneet, että robottikuljetukset toimivat tehokkaimmin pientaloalueilla, joten siirto Tourulasta Kuokkalaan on luonteva. Kuokkala on alue, jonne on heti robottikuljetuksien aloittamisesta asti kaivattu pikatoimituksia. Uskomme, että Kuokkala lähialueineen on luonteva sijaintikohde robottikuljetuksille, toteaa Osuuskauppa Keskimaan verkkokaupan kehityspäällikkö Marko Hoffrén.

S-market Kuokkalan robotoimitusalue kattaa koko Kuokkalan alueen sekä osia Ristikiveä, Nenäinniemeä, Samulinniemeä ja Äijälää. Alueella ei ole aiemmin ollut ruoan verkkokaupan pikatoimituspalvelua.

Ruokarobottien sekä Woltin toimittamien pikatoimituksien tilaaminen tapahtuu S-kaupat-sovelluksen kautta, ja kuljetusmaksuun sisältyy aina myös keräilymaksu. Toimitusaikaikkunat ovat avoinna Mestarin Herkussa maanantaista lauantaihin klo 9–22 ja sunnuntaisin klo 10–22. Kuokkalan S-marketista robottitilauksien toimitusajat ovat maanantaista lauantaihin klo 8–21 ja sunnuntaisin klo 10–21.

− Yhteistyö Woltin kanssa pikatoimitusten osalta mahdollistaa entistä laajemman ruoan verkkokauppapalvelun tarjoamisen Jyväskylässä. Asiakkaat voivat edelleen saada Bonukset ja kampanja-alennukset normaalisti myös Woltin toimittamista ostoksista Mestarin Herkun laajasta valikoimasta. Uudistuksen myötä Mestarin Herkussa aloittaa uusi verkkokauppavastaava, joka vastaa pikatoimitusten kehittämisestä Jyväskylän keskustan alueella, Outi Terho lisää.