Punainen keisari on silmiä avaava elämäkerta nykymaailman merkittävimmästä johtajasta, Kiinan Xi Jinpingistä

Michael Sheridanin uutuuskirja Punainen keisari on paitsi mahtimiehen muotokuva, myös kertomus Kiinan muutoksesta: köyhästä ja eristyneestä maasta tuli sotilaallinen ja taloudellinen suurvalta, joka ulottaa vaikutusvaltansa idästä länteen.

Xin dramaattisen tarinan myötä avautuu myös Kiinan lähihistoria. Xi syntyi johtamaan: hänen vanhempansa kuuluivat vallankumouksen eliittiin ja puhemies Maon lähipiiriin. Kulttuurivallankumouksen myllerrykset iskivät perheeseen pahasti, mutta Xi raivasi tiensä takaisin huipulle.

Kiinan poliittinen eliitti luuli koulivansa Xistä nukkehallitsijaa, mutta presidentiksi päästyään hän keskitti vallan itselleen nopeasti ja häikäilemättä. Xi on ollut yhtä arvaamaton ja vallanjanoinen myös suhteessa muuhun maailmaan.

Mukaansatempaava ja asiantunteva Punainen keisari näyttää, kuinka kulisseissa on samaan aikaan käyty armotonta taistelua.

Michael Sheridan on pitkän linjan ulkomaantoimittaja, joka on seurannut Kiinan nousua ja erityisesti Hongkongin tilannetta vuodesta 1989 alkaen. Sheridan on työskennellyt muun muassa Sunday Timesille, Reutersille ja The Independentille.

Punainen keisari – Xi Jinping ja hänen Kiinansa ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Juhani Rajalinin lukemana äänikirjana. Teoksen on suomentanut Ari Väntänen.

