Liikennekatko Säkyläntiellä (mt 204) 17.–18.5. Vähä-Säkylän risteyssillan purkutöiden vuoksi

Sillan purkutöiden liikennekatko Säkyläntiellä (mt 204) alkaa lauantaina 17.5.2025 klo 10 ja päättyy sunnuntaina 18.5.2025 klo 15. Katkoaika on pyritty kohdistamaan vähäliikenteisimpään ajankohtaan. Liikennemäärä Säkyläntiellä on noin 3 600 ajoneuvoa vuorokaudessa. Opastettu kiertotie järjestetään Turuntien (mt 12692) kautta. Kiertoreitin pituus on noin 5 km.

Risteyssillan viereinen ylikulkukäytävä puretaan vasta urakan loppuvaiheessa, sillä se toimii jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden reittinä työmaan ohi. Ylikulkukäytävä on jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käytössä myös risteyssillan purkutöiden aikana.

Syksyllä Säkyläntielle (mt 204) tulee toinen yhden päivän mittainen liikennekatko ylikulkusillan purkutöiden ajaksi. ELY-keskus tiedottaa myöhemmin erikseen liikennekatkon aikataulusta ja kiertotiejärjestelystä.

Vähä-Säkylän risteyssilta on valmistunut vuonna 1970 ja se on tyypiltään teräsbetoninen jatkuva laattasilta. Sillalle on tehty useita ylläpitokorjauksia 2000-luvulla. Vähä-Säkylän risteyssilta on kuntoluokaltaan erittäin huono. Nykyinen risteyssilta puretaan ja tilalle rakennetaan uusi jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta. Uusi silta on tarkoitus ottaa käyttöön marraskuun 2025 loppuun mennessä. Työt siltakohteella valmistuvat kesäkuun 2026 loppuun mennessä.

Vähä-Säkylän siltapaikka kartalla (Google Maps)

Urakoitsijana toimii Kreate Oy.

Lisätietoja:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: projektipäällikkö Antti Hirvonen, p. 029 502 2529 (sijaisena 7.–9.5. siltainsinööri Ari Salo, p. 0295 022 830)

- Kreate Oy: työpäällikkö Teemu Kiiskinen, p. 040 734 6029