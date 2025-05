Turun Osuuskauppa suunnittelee liikuntapaikkojen ja kaupallisten palvelujen yhdistämistä Hirvensalossa yhteistyössä Turun kaupungin kanssa

Sale Kustavin uudistus on valmis 13.3.2025 08:31:30 EET | Tiedote

Sale Kustavissa on viime kuukausien aikana toteutettu laaja uudistus, jossa myymälää laajennettiin ja nykyaikaistettiin uuden Sale-konseptin mukaiseksi. − Olemme erittäin tyytyväisiä uudistukseen. Remontti eteni hyvin ja aikataulussa ja saimme pidettyä kaupan auki remontin läpi. Sale Kustavi on tärkeä osa saariston palveluja ja se tarjoaa jatkossa alueen asukkaille entistä viihtyisämmän asiointikokemuksen ja aiempaa osuvammat ja kattavammat valikoimat, toteaa ryhmäpäällikkö Kai Suonpää Turun Osuuskaupasta. Valikoimia ja palveluja on nyt päivitetty ja viihtyisämmässä myymälässä on mukava asioida ja myös ilo työskennellä. - Uudistuksen yhteydessä myyntialamme kasvoi noin 100 neliötä ja se tarkoittaa, että myös valikoimamme on kauttaaltaan aiempaa kattavampi ja se on erityisesti mietitty tämän alueen tarpeisiin. Henkilökuntamme iloitsee paitsi uudistuneesta kaupasta, myös muun muassa työskentelymukavuutta lisäävistä ergonomisista ja säädettävistä kassapöydistä, kertoo Sale Kustavin myymäl