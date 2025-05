9Livesin kotipalvelut Mehiläiselle

Väestön ikääntyessä kotiin tuotettavien palveluiden kysyntä kasvaa Suomessa jatkuvasti. Vastatakseen tähän tarpeeseen, Mehiläinen on allekirjoittanut yrityskaupan, jonka myötä 9Lives Kotipalvelut Oy:n kotiin tuotavat palvelut siirtyvät osaksi Mehiläistä. 9Livesin kotipalveluihin kuuluvat ikääntyvien kotihoito, henkilökohtainen apu ja hengityshalvauspotilaiden hoito. Ambulanssipalvelut eivät kuulu yrityskaupan piiriin. Yrityskaupan myötä 9Livesin 1 400 kotipalveluiden työntekijää siirtyy Mehiläiselle vanhoina työntekijöinä.

– Sujuvan arjen ja hyvän elämänlaadun varmistamiseksi on tärkeää, että ikääntyneille, vammaisille ja muille apua tarvitseville voidaan tuoda kotiin laadukkaita hoiva- ja avustuspalveluita. Yrityskaupan myötä pystymme tarjoamaan Mehiläisen kotipalveluita myös uusilla paikkakunnilla. 9Lives on ammattitaitoisesta henkilöstöstään tunnettu kotiin tuotavien hoiva- ja avustuspalveluiden sekä muiden liikkuvien hoitajakeskeisten palveluiden erikoisosaaja. Yhdessä heidän kanssaan pääsemme kehittämään palveluita edelleen, Mehiläisen koti- ja hoitajapalveluista vastaava Markku Pikkarainen kertoo.

Suomalainen 9Lives tarjoaa kotiin tuotavia palveluita 13 hyvinvointialueella.

– Mehiläinen on luotettava ja innovatiivinen alan toimija, jolla on kotipalveluissa vankka kokemus ja toimiva organisaatio palveluiden pyörittämiseen. Meille on tärkeää, että Mehiläinen haluaa kasvattaa ja kehittää kotiin tuotavia hoiva- ja avustuspalveluita edelleen ja ysiläiset ammattilaiset saavat hyvän uuden kotipesän, 9Livesin toimitusjohtaja Markus Ulfstedt sanoo.

Yrityskauppa vaatii toteutuakseen kilpailuviranomaisen hyväksynnän. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2025 aikana. Järjestelyllä ei ole vaikutusta kotipalveluiden asiakkaisiin tai tarjottaviin palveluihin.

