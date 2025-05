Otto Andersson jää vanhempainvapaalle eduskuntatyöstä

Adlercreutz: Maailman lehdistönvapauden päivä on juhlistamisen arvoinen 3.5.2025 13:33:47 EEST | Tiedote

Toukokuun 3. päivänä vietetään maailman lehdistönvapauden päivää. Monin paikoin lehdistönvapaus on heikentynyt. Myös EU:n sisällä kehitys on menossa väärään suuntaan. Globaalilla tasolla lehdistönvapaus on heikentynyt jo seitsemättä vuotta peräkkäin.