SumUp lähtee Suomen-valloitukselle: julkistaa uuden hinnoittelumallinsa

SumUp tuli Suomen markkinoille tammikuussa 2022. Sen jälkeen sen yrityksen maksuratkaisuja käyttävien kauppiaiden määrä on kasvanut vuosittain vauhdikkaasti. Nyt SumUp haluaa olla Suomen pien- ja mikroyritysten ensisijainen maksukumppani. Yrityksen kohderyhmää ovat yritykset, joiden liiketoiminnalle on tärkeää löytää helppo ja edullinen maksuratkaisu ilman sitovia sopimuksia, mm. ravintolat, kahvilat, baarit, kauneus- ja hyvinvointialan yritykset ja pienet myymälät.

Yrityksen laajentumissuunnitelman avaimia matalan kynnyksen sopimusformaatin lisäksi ovat läpinäkyvät hinnoittelumallit ilman piilokustannuksia, alhaiset transaktiomaksut ja helposti itse käyttöönotettavat maksujärjestelmät.

SumUp on markkinajohtaja suurimmissa Euroopan maissa. SumUpin Nordics-liiketoiminnan kehittämispäällikkö Anders Fagerlund Nielsen kertoo Suomen olevan Pohjoismaiden kasvusuunnitelman toteuttamisen ensimmäinen etappi.

"Vuonna 2023 SumUpia käyttävien suomalaisten kauppiaiden määrä kasvoi 190 % ja vuonna 2024 kauppiaiden määrä yli kaksinkertaistui. Sekä tälle että ensi vuodelle odotamme noin 160 %:n kasvua Suomessa. Kasvuamme vauhdittaa se, että emme sido yrittäjiä pitkillä sopimuksilla ja hintamme ovat vähintäänkin erittäin kilpailukykyiset: uuden järjestelmän käyttöönoton hintamme ovat noin 1/3 muista markkinoilla olevista pk-yritysten maksuratkaisuista", toteaa Fagerlund Nielsen kasvuodotuksista Suomessa.

Maksut Plus - uusi hinnoittelumalli Suomessa

SumUp on juuri julkistanut uuden Maksut Plus-hinnoittelumallin Suomessa. Hinnoittelumallissa on 0,79 % transaktiomaksu sekä 19 €:n kuukausimaksu. SumUp-laitteen ostohinnan lisäksi yrittäjälle ei tule muita kustannuksia, eikä Maksut Plus -hinnoittelumallissakaan kuukausimaksusta huolimatta ole eikä sitovia sopimuksia tai tilauksia. Maksut Plus on vaihtoehto nykyiselle kuukausimaksuttomalle hinnoittelumallille, jossa transaktiomaksu on 1,49 %.

Suoraan kaupasta käyttöön

SumUp on markkinoiden helppokäyttöisin maksujärjestelmä. Toisin kuin monet kilpailijat, maksupäätteen voi ostaa suoraan kauppiaalta Gigantista, Elisalta ja Verkkokaupasta. Yrittäjä voi ottaa laitteen käyttöön helposti ja nopeasti itse, eikä järjestelmän käyttöönotosta tule kuluja, esimerkiksi asentajamaksuja.

Suomessa on hiljattain lanseerattu myös uusi kosketusnäytöllinen Lite-kassajärjestelmä. SumUp Solo -maksupäätteen kanssa Lite-kassajärjestelmä tarjoaa mikro- ja pienyrittäjille keskeiset työkalut kasvavan liiketoiminnan hallintaan. Järjestelmällä hoituvat muun muassa kortti- ja käteismaksujen rekisteröintisekä tuotevaraston ja liikevaihdon seuranta.

Käteiskauppaa käyville yrityksille tarjolla on myös Total Payment -ratkaisu, joka sisältää Lite + Solo -järjestelmän, kuittitulostimen ja kassalaatikon. Kokonaisuuden monet hyödylliset ominaisuudet antavat esimerkiksi ravintoloille mahdollisuuden keittiötulostukseen.

Lite-kassajärjestelmä on heti käyttövalmis, ja sen mukana toimitetaan ilmainen esiasennettu SumUp Point of Sale -ohjelmisto. Järjestelmä täyttää kaikki Suomen lakisääteiset vaatimukset rahaliikenteestä.

SumUp lyhyesti

SumUp on finanssiteknologiayritys, joka tarjoaa erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille kehitettyjä liiketoimintatyökaluja.

Yli 4 miljoonaa käyttäjää maailmanlaajuisesti

SumUp toimii 36 markkina-alueella kolmella mantereella ja sillä on yli 3000 työntekijää. Pääkonttori sijaitsee Berliinissä, Saksassa.

SumUp on osoittautunut menestyksekkääksi kortinlukijoita myyvässä vähittäismyyntikanavassa, ja se on nyt saatavilla yli 10 000 myymälässä eri puolilla Eurooppaa.

SumUp on EU:n nopeimmin kasvava yritys ja markkinajohtaja nro 1 suurissa Euroopan maissa, kuten Saksassa, Ranskassa, Italiassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

SumUp perustettiin vuonna 2012, ja se on saanut merkittäviä sijoituksia muun muassa Goldman Sachin, Temasekin, Oaktreen ja Crestlinen kaltaisilta sijoittajilta (viimeisin rahoituskierros: 285 miljoonaa euroa vuonna 2023).

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt

Mari Cadaut, 040 5878053

mari.cadaut@podiva.fi

Viestintä- ja PR-toimisto Podiva