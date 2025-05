Sijoitussalkun luontojalanjälki mitattiin ensimmäistä kertaa Suomessa

Suomalainen Tiedeakatemia kutsui uusia jäseniä 29.4.2025 09:00:00 EEST | Tiedote

Suomalaisen Tiedeakatemian jäseniksi kutsutaan ansioituneita tieteenharjoittajia, jäsenyys on arvostettu saavutus tutkijan uralla. Tiedeakatemian jäsenten lukumäärä on rajattu: jäsenenä voi kerrallaan olla korkeintaan 333 alle 65-vuotiasta tieteen harjoittajaa. Jäsenyys on elinikäinen.