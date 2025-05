Minuutti toivolle -kampanja tekee arvomme näkyviksi Eurooppa-päivänä

Minuutti toivolle -kampanja on positiivinen, kansalaislähtöinen mielenilmaus ihmisyyden, rauhan ja toivon puolesta.

Kampanja kutsuu meitä kaikkia tekemään näkyväksi niitä arvoja, jotka yhdistävät ihmiskuntaa Euroopassa ja YK:ssa: ihmisarvoa, vapautta, tasa-arvoa, yhteisvastuuta ja kestävää tulevaisuutta.

"Mukaan on ilmoittautunut muun muassa kouluja niin Suomesta kuin maailmaltakin. Myös esimerkiksi Suomen suurlähetystöt Senegalissa, Latviassa ja Bulgariassa osallistuvat kampanjaan omilla teoillaan", sanoo kansalaisliikkeen käynnistäneen Plant And Care For Peace ry:n Mika Vanhanen.

Huipennus Eurooppa-päivänä

Kampanja huipentuu Eurooppa-päivänä 9.5. klo 12 yhteisiin tekoihin Suomessa, Euroopassa ja maailmalla. Osallistumiseen riittää yksi minuutti toimintaa. Toiminta voi olla esimerkiksi pieni apu tai puhelu lähimmäiselle, ystävällinen teko tai toisen kohtaaminen.

Kampanja muistuttaa, että arvot eivät säily itsestään. Ne pysyvät elossa vain, kun niitä eletään ja jaetaan.

#MinuteForHope tekee toivon näkyväksi sosiaalisessa mediassa: kuvina, lyhyinä videoina, sanoina ja tekoina.

Kampanja ei kutsu hiljentymään vaan astumaan esiin ja osoittamaan, että puolustamme ihmisyyttä ja toivoa. Se on arjen rauhantekoja – ihmisten välillä, ympärillämme, verkossa ja yhteisössä.

Symbolinen "Toivon puu" Ukrainaan syyskuussa

Kampanjan yhteyteen suunniteltu rauhanpuiston perustaminen Ukrainaan on siirtynyt syyskuulle 2025 maan turvallisuustilanteen vuoksi.

Toukokuussa kampanjan viestiä viedään kuitenkin eteenpäin Ukrainassakin istuttamalla symbolinen "Toivon puu". Toivon puu muistuttaa siitä, että rauha ei odota täydellisiä olosuhteita – se elää toivossa ja teoissa jo tänään.

Kampanjan järjestäjä on suomalainen kansalaisjärjestö Plant and Care for Peace ry, jonka taustalla on myös ENO-verkkokoulu ja laaja kansainvälinen kouluverkosto.

---

Katso kampanjasivustolta esimerkkejä, kuinka yksittäiset henkilöt ja organisaatiot voivat osallistua Minuutti toivolle -kampanjaan.