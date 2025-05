EU kieltää lopunkin venäläisen kaasun ja öljyn tuonnin - MEP Ville Niinistö: “Tämän eteen on tehty paljon töitä, oli jo aikakin!”

Niinistö pitää EU-komission esitystä vakuuttavana. Sen mukaan eri lainsäädäntökeinoin kielletään vaiheittain Venäjän öljyn ja kaasun tuonti viimeistään 2027 loppuun mennessä.

– Venäjän sotatalous pyörii energianviennin varassa. Vaikka EU on jo pitkään vähentänyt riippuvuuttaan Venäjän energian tuonnista, on erittäin tärkeää ajaa se kokonaan alas. Jokainen euro Venäjän kaasuun tai öljyyn menee Venäjän sotakassaan. Siksi on tärkeää että EU varmistaa jokaisen jäsenmaan sitoutumisen Venäjän energiantuonnin lopettamiseen. Tämä tiekartta on siinä historiallinen saavutus, Niinistö korostaa.

Komission suunnitelmassa riippuvuus venäläisestä kaasusta Euroopassa katkaistaan kahdessa vaiheessa: kieltämällä uudet ja olemassa olevat lyhytaikaiset venäläiset kaasusopimukset tämän vuoden loppuun mennessä ja mahdollisesti nykyiset pitkäaikaiset sopimukset viimeistään vuoden 2027 loppuun mennessä. EU-komissio aikoo antaa asiasta jäsenmaita velvoittavat lakiesitykset. Ne tulisivat myös europarlamentin ja jäsenmaiden ministerineuvoston käsittelyyn. Vihreiden ryhmä on ajanut tällaista esitystä jo pitkään.

Niinistön mielestä esitys on tärkeä pitkällä aikavälillä sekä turvallisuus- ja geopolitiikan että ilmastopolitiikan näkökulmasta.

– Venäjän tapa käyttää energiapolitiikkaa valtapolitiikan välineenä on ollut tiedossa jo vuosikymmeniä: energiaa on käytetty välineenä vaikutusvallan hankkimiseen ja riippuvuuksien juurruttamiseen. Putinin pelikirjasta löytyvät niin tekaistut toimitushäiriöt ja keinotekoinen hintojen manipulaatio kuin keinot pakotteiden välttämiseen. EU on vahva, kun se asettuu yhtenäisesti tätä vastaan, Niinistö sanoo.

– Riippumaton ja vakaa energiajärjestelmä on fossiilivapaa. Ratkaisu ei siis ole vaihtaa yksiä fossiilisia toisiin. EU:ssa on jatkettava uusiutuvien energiamuotojen, energiatehokkuuden ja sähköistämisen edistämistä niin turvallisuuden kuin ilmastonkin takia. Samalla on kiinnitettävä huomiota myös sähköverkkojen vahvistamiseen ja muuhun tarpeelliseen energiainfrastruktuuriin. Vihreä siirtymä vauhdittaa EU:n talouskasvua: se lisää EU-maiden kykyä tuottaa yhä suurempaa osuutta energiajärjestelmänsä energiasta ja siihen liittyvästä arvonlisästä itse, Niinistö sanoo.