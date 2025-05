Ressun lukiolaiset kannustavat tyttöjä sähköalalle

Suomessa sähköalan opiskelijoista naisten osuus on pieni, mutta Helsingin Ressun lukion nuoret näyttävät tietä. Osana opintojaan lukiolaiset tekivät energia-alan tutkimusta akkupohjaisten energiavarastojen toimivuudesta Suomen kylmissä olosuhteissa.



Akkuenergiavarastojen määrä kasvaa Suomessa nopeasti. Suomalaista kylmäilmastotekniikan osaamista arvostetaan kansainvälisesti.



”Halusimme antaa panoksemme tärkeään aiheeseen ja tutkimme, voiko oikealla lataus-purku syklillä vaikuttaa kapasiteettiin haastavissa sääolosuhteissa”, kertoo lukiolaisten tutkimusryhmä. Tutkimuksessa osoitettiin koko talvikauden kestävien ulkomittausten kautta, että energiavarastojen suorituskyky säilyy hyvin talvikaudella sopivalla lataus-purkusyklillä ja käytön aikana syntyvän hukkalämmön ansiosta. Heidän tutkimuksensa akkuenergiavarastoista haastavissa sääolosuhteissa on osoittanut, että nuorilla ja naisilla on paljon annettavaa myös energiaratkaisujen kehittämisessä.



Opiskelijat haluavat innostaa ikätovereitaan hakeutumaan sähkö- ja energia-alalle, jossa on paljon mahdollisuuksia. Huhtikuussa ressulaiset pääsivät esittelemään tutkimustuloksiaan kansainvälisesti Bostonin alueen oppilaitoksissa sekä opiskelijoille suunnatussa Massachusetts Science and Engineering Fair -tapahtumassa Amerikassa. Myös Aalto-yliopisto on tukenut lukiolaisryhmän tekemää tutkimusta. “Toivomme, että oman tutkimustyömme aihevalinta ja menestys kannustavat nuoria ja erityisesti tyttöjä hakeutumaan sähköalan opintoihin”, nuoret tutkijat painottavat.