Kansainvälinen asiantuntijakokous Lahdessa: Suomi on Euroopan vesilintujen kannanhoidon keskiössä

Suomi toimii toukokuussa 2025 kansainvälisen vesilintujen suojelun ja kestävän metsästyksen asiantuntijaverkoston, Waterfowlers’ Networkin, vuosikokouksen isäntämaana. Tapahtuma järjestetään 13.–15.5. Lahdessa.

Lahteen odotetaan metsästäjäjärjestöjen edustajia seitsemästä Euroopan maasta. Waterfowlers' Networkin tavoitteena on kehittää käytännön vesilinnustuksen kestävyyttä, tutkimusta sekä yhteistoimintaa muuttoreitillä.

Suomi on valittu kokouspaikaksi, koska se on keskeinen vesilintujen pesimäalue paitsi Euroopassa, myös koko maailman mittakaavassa. Suomen alueella pesivistä lintulajeista yli sata käyttää jossain vaiheessa ranta- ja vesialueitamme elinympäristönä. ​

Kokouksessa keskitytään erityisesti kosteikkojen kunnostamiseen ja niiden merkitykseen vesilintujen elinympäristöinä. Suomesta on kadonnut valtava määrä kosteikkoja laajamittaisen kuivatustoiminnan vuoksi. Osa kadonneista kosteikoista on mahdollista ennallistaa. Uusia kosteikkoja voi perustaa esimerkiksi tukien turvin korvaamaan hävinneitä elinympäristöjä.

Kokouksen kenttäretkillä tutustutaan SOTKA-ohjelman kosteikkokohteisiin. Lisäksi esitellään HELMI-ohjelman petojenhallintahanketta Loviisan alueella ja tutustutaan lämpökameroiden käyttöön supikoirakannan hallinnassa. Ohjelmassa on myös esillä pesälaitteiden, kuten pesäputkien, käyttö vesilintujen pesimämenestyksen parantamiseksi.​

Waterfowlers’ Networkin vuosikokous tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden Euroopan laajuiseen tilannekatsaukseen sekä uusien ideoiden kehittämiseen vesilintujen kannanhoidon ja kestävän metsästyksen saralla. Tavattavissa on muun muassa Waterfowler’s Networkin puheenjohtaja Claus Lind Christensen, joten paikan päällä on mahdollisuus saada huipputason haastatteluja Euroopan vesilinnuista. Christensen on Nordic Hunters' Alliancen ja Tanskan metsästäjäliiton puheenjohtaja sekä FACEn hallituksen jäsen.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: