Toivo Hurme aloittaa elokuussa Elenian strategia- ja yhteiskuntasuhdejohtajana

Toivo Hurme on toiminut yli yhdeksän vuotta 55 paikallisen energiayhtiön etujärjestön Paikallisvoiman toiminnanjohtajana ja sitä ennen vajaat viisi vuotta valtioneuvoston kansliassa ja lähes neljä vuotta Suomen EU-edustustossa Brysselissä.

Toivo Hurmeella on laaja-alainen työura vaikuttamisen parissa energia-alalla kansallisella, pohjoismaisella sekä EU-tasolla. Hänellä on mittava kokemus kotimaisesta ja eurooppalaisesta lainsäädäntötyöstä sekä päätöksentekoprosesseista eri aloilta.

”Minulla on iso ilo toivottaa Toivo Hurme lämpimästi tervetulleeksi Elenian strategia- ja yhteiskuntasuhdejohtajaksi. Toivo on erittäin arvostettu ammattilainen, jolla on vahva kokemus työskentelystä teollisuuden, politiikan ja virkamiesten parissa niin Suomessa kuin Euroopassa. Sähkönjakeluverkot ovat kriittisenä infrana sähköistyvän yhteiskunnan ytimessä. Haluamme, että sähköverkkojen rooli yhteiskunnan huoltovarmuuden turvaajana ja puhtaan siirtymän mahdollistajana ymmärretään. Verkkojen kehittämisen edellytykset on varmistettava, jotta Suomesta voi tulla puhtaan energian suurvalta”, sanoo Elenian toimitusjohtaja Jorma Myllymäki.

”Elenia on Suomen johtava sähköverkkoyhtiö, alan edelläkävijä ja esikuva kaikille verkkopalvelujen tarjoajille. Elenia haluaa olla esimerkki siitä, kuinka verkkopalveluyhtiö kantaa vastuuta energiasiirtymästä. On upeaa päästä yhtiöön, jonka strategian ytimessä on asiakas- ja yhteiskuntasuhteiden pitkäjänteinen kehittäminen", toteaa Toivo Hurme.