Täysiverisen historiallisen viihdesarjan avaus vie Hämeen sydämeen 1600-luvulle.

U. M. Susimetsä: Hämeen linnan Kerttuli

Ilmestyy 10.6.2025

Häme, 1612. Kestitystä vaativa kuninkaan kuriiri tuo väkivallan Kerttuli Martintyttären kotiin. Kerttuli pakenee Hämeen linnan tiilimuurien suojiin ja saa paikan fatabuuripiikana. Rauhallinen elämä suistuu tolaltaan, kun linnalle saapuu kuninkaan asiamies, vapaaherra Karl Ulvhufvud. Kruunun mies herättää henkiin menneisyyden pelot – mutta samalla vakaa vapaaherra vetää turvatonta tyttöä puoleensa.

Vasta perityt vapaaherran velvollisuudet lepäävät raskaina Karl Ulvhufvudin harteilla. Valtakunta käy sotaa Venäjää vastaan, ja nuoren kuninkaan Kustaa II Aadolfin ystävä on saanut tehtäväkseen vahvistaa kruunun otetta Hämeestä. Kauhukseen ankara mies näkee, kuinka kuninkaan käskyjen ja lakien kanssa kilpailevat korruptio ja taikausko.

Paheellinen pakanallisuus on kitkettävä pois, vaikka vanhoja tapoja kunnioittava Kerttuli-piika herättääkin hänessä kauan kadoksissa olleen elämänjanon.

Hämeen linnan Kerttulin tapahtumat sijoittuvat Suomen historiaan, ja vaikka tarina onkin sykähdyttävää fiktiota, historialliset faktat pitävät paikkansa.

Kirjailijanimen U. M. Susimetsä takana on hämeenlinnalainen kirjailijapariskunta Ulla ja Marko Susimetsä. Hämeen linnan Kerttuli syntyi heidän kiinnostuksestaan historiaan ja kotiseutuunsa. Marko on koulutukseltaan filosofian tohtori ja työskentelee yliopettajana. Ulla on filosofian maisteri ja työskentelee freelance-kääntäjänä. Linnat ja keskiaikatapahtumat kuuluvat parin harrastuksiin myös silloin, kun he eivät kirjoita kirjoja.

Haastattelupyynnöt, arvostelukappaleet, lisätiedot: hanna-leena.soisalo@otava.fi

Kirja ilmestyy painettuna kirjana sekä e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukevat Panu Vauhkonen ja Linda Wiklund.