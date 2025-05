Uusi perhehoidon kehittämishanke NUPPE käynnistyy Pirkanmaalla

Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjalla, lastensuojelun asiakasohjaus Luotsissa on käynnistynyt uusi perhehoidon kehittämishanke NUPPE eli Nuorille parasta perhehoitoa Pirkanmaalla. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa erityisesti 12–17-vuotiaiden nuorten vaativamman tason perhehoitoa ja kehittää sen tukirakenteita. Hankkeessa tarjotaan perhehoidon kautta tukea erityisesti nuorille, joilla on murrosikään, päihteisiin tai mielenterveyteen liittyviä haasteita.

Hankkeen myötä Pirhassa pilotoidaan muun muassa perheterapeuttista lähestymistapaa ja kehitetään uusia monialaisia toimintamalleja. Niiden avulla perhehoitoa pystytään tarjoamaan entistä paremmin nuorille, joiden tilanteet vaativat erityistä tukea. Uuden perhehoitomallin myötä myös nuorten biologisten perheiden tukeminen tulee entistä vahvemmin osaksi perhehoidon prosessia.

Perhehoidossa olevien nuorten ja heidän perhehoitajiensa lisäksi hankkeen kohderyhmään kuuluvat lastensuojelun sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden ammattilaiset. Kehittämistyötä toteutetaan myös muiden Pirhan ammattilaisten kanssa esimerkiksi työpajojen ja koulutusten muodossa.

Hankkeen aloitustapahtuma järjestetään torstaina 28.8.2025 klo 8.30–11 Teams-etäyhteydellä, ja sen tarkemmasta sisällöstä tiedotetaan myöhemmin.

Hanke on Euroopan unionin osarahoittama, ja sen toteutuksesta vastaa monialainen hanketyöryhmä vuosina 2025–2027.