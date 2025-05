Saara Hyrkkö vihreiden ryhmäpuheessa: Pääministeri Orpo hyppäsi velkalaivan kapteenin paikalta risteilyisännäksi ykkösluokan matkustajille

EMBARGO KUNNES PUHE PIDETTY, PUHUTTU VERSIO PITÄÄ.

Hyrkön mukaan maailma myrskytessä ympärillä on Suomi-laivan kipparin ylivoimaisesti tärkein tehtävä varmistaa, että kaikki suomalaiset pysyvät samassa veneessä.

– Onko tämä päässyt teiltä unohtumaan, pääministeri Orpo? Ei pääministeri voi heittäytyä risteilyisännäksi ykkösluokan matkustajille silloin, kun osa porukasta meinaa pudota yli laidan ja koko velkalaiva on muuttumassa sukellusveneeksi, Hyrkkö näpäytti.

Suomalaiset ovat Hyrkön mukaan valmiita osallistumaan talkoisiin talouden tasapainottamiseksi, kunhan se tehdään oikeudenmukaisesti ja järkevästi. Siksi monella on nyt huijattu olo.

– Eivät suomalaiset ole unohtaneet, mitä viimeisen kahden vuoden aikana on tapahtunut. Emme me ole unohtaneet yksinhuoltajan kukkarolla käymistä, ihmisten tyrkkimistä toimeentulotuelle, 17 000 lapsen sysäämistä köyhyyteen tai opiskelijoiden kurittamista aina vain uusilla leikkauksilla. Emmekä me purematta niele tätä hallituksen linjaa, jossa köyhiä kannustetaan kepillä, mutta rikkaita porkkanalla, Hyrkkö sanoi.

Hyrkkö kysyi myös ymmärtääkö pääministeri Orpo, miten suuren riskin hän on päättänyt ottaa?

– Aikana, jolloin Suomi kaipaisi yhtenäisyyttä, te päätätte repiä railoja ihmisten välillä entistä syvemmiksi. Aikana, jolloin taloutemme tarvitsisi terhakkaa tuottavuuden parantamista, te leikkaatte korkeakouluilta. Aikana, jolloin ympäristökatastrofit kolkuttavat jo ovellamme, te laiminlyötte edelleen vastuutanne luonto- ja ilmastotoimista. Aikana, jolloin meillä on edessämme historiallisen suuret menopaineet puolustuksen vahvistamiseksi, te ammutte miljardiluokan aukon tulevien vuosien verotuloihin. Ja aikana, jolloin maailma kipeästi kaipaisi vastuunkantajia, te leikkaatte jo kolmannen kerran maailman köyhimmiltä, Hyrkkö listasi.

On Hyrkön mukaan silkkaa sumutusta väittää, että valittavana oli tämä tai ei mitään. Hyrkön mukaan aina on vaihtoehtoja.

– Jos valtiontaloudessa on liikkumavaraa miljardiluokan panostuksille dynaamisten vaikutusten toivossa, paukut kannattaisi aivan ehdottomasti laittaa koulutustason nostamiseen. Juuri koulutus ja osaava työvoima ovat kestävimpiä keinoja pärjätä muuttuvassa maailmassa ja kansainvälisessä kilpailussa. Vihreät ei leikkaisi koulutuksesta, vaan me panostaisimme siihen. Haluamme, että jokainen nuori saa koulutuksesta eväät elämään ja että Suomesta tehdään vapaan tieteen turvasatama, linjasi Hyrkkö.

Joidenkin päätösten osalta motiivina vaikuttaa Hyrkön mukaan olleen pikkusieluinen näpäyttäminen.

– Pyöräilijöitä näpäytetään, mutta seurauksena onkin konkursseja ja menetettyjä terveyshyötyjä. Valtionhallintoa näpäytetään, mutta seurauksena lupaprosessit uhkaavat hidastua. Ja ay-liikettä näpäytetään, mutta seurauksena liittoon kuuluvien opettajien ja muiden palkansaajien verotus saattaakin kiristyä. Tämä yksisilmäinen sopimusyhteiskunnan murentaminen alkaa keittää yli jopa kokoomuksen omilla ay-pomoilla. Kuunnelkaa heitä, pääministeri Orpo. Korkea järjestäytymisaste ei ole taakka työnantajille, vaan tasapainoisten ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden turva, Hyrkkö muistutti.

