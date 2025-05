Sofia Virta kritisoi Orpoa: Kertoo hallituksen arvovalinnoista, että hoitajien palkankorotukset ovat haastavia samalla kun rahaa riittää veronkevennyksiin

– On suorastaan irvokasta, että pääministeri pitää hoitajien ja muiden julkisen sektorin avainammattilaisten maltillisia palkankorotuksia uhkana taloudelle, samaan aikaan kun hallitus on juuri löytänyt satoja miljoonia euroja veronkevennyksiin. Näyttää siltä, että pääministerin mukaan rahat on loppu aina silloin, kun pitäisi panostaa soteen, kasvatukseen tai koulutukseen, mutta rahaa riittää, kun huvittaa miellyttää omia eturyhmiä, Virta toteaa.

Virran mukaan yhteiskunnan kriittisten alojen – kuten hoidon, koulutuksen ja pelastustoimen – työntekijöiden palkkausta ei voida nähdä vain kulueränä, vaan sijoituksena tulevaisuuteen ja hyvinvointiin.

– Talouspolitiikassa ei ole kyse pelkistä pakosta. Se on aina myös arvovalintoja. Vihreät valitsevat hyvinvointiyhteiskunnan ja niiden ihmisten puolen, jotka pitävät tätä maata toiminnassa, Virta linjaa.