Lidl muutti maaliskuussa muovikassien hintaa – mitä tapahtui muovikassien myynnille?

Suomalaiset ostavat liikaa muovikasseja, eikä asiassa ole tapahtunut viime vuosina positiivista kehitystä. Ohjatakseen kuluttajia muovikassien sijaan muihin kassivaihtoehtoihin Lidl nosti muovikassin hinnan 39 senttiin 7. maaliskuuta ja myymälöihin lisättiin muistutuksia käyttää omaa kassia. Tämän seurauksena muovikasseja on ostettu vähemmän, ja muovikassittomien ostoskertojen määrä Lidleissä tehdyissä ostoksissa on noussut 2,6 prosenttiyksikköä maalis-huhtikuun aikana. Muovikassittomien ostoskertojen osuus oli huhtikuussa 76,3 prosenttia.

– Tämä on hieno askel eteenpäin. Ensimmäisten kuukausien perusteella näyttää siltä, että asiakkaamme ovat tarttuneet muutokseen jo pienen ajan sisällä. Suunta on oikea, ja aiomme jatkossakin kannustaa kuluttajia nappaamaan kauppareissulle oman kassin mukaan. Myymälöissämme on muistutuksia käyttää omia kasseja ja olemme sijoittaneet paperikassit myös pikakassoille, kertoo Lidlin ostojohtaja Thomas Heinrichs.

Muutoksen taustalla on EU:n tavoite vuodelle 2025, jonka mukaan muovikasseja tulisi ostaa vuodessa alle 40 kansalaista kohden. Suomalaisten tavoissa onkin rutkasti parannettavaa, sillä suomalaiset käyttävät edelleen yli 60 muovikassia vuosittain kansalaista kohden.

– Arkisen tuotteen hinnan nostaminen ei ole meille tavanomaista, mutta meille tämä on tärkeä asia – haluamme olla vastuullisuuden suunnannäyttäjiä Suomessa. Vaikka nostimme muovikassin hintaa, emme ole saaneet aiheesta juurikaan negatiivista asiakaspalautetta. Tämä kertoo siitä, että muovinkäytön vähentäminen ymmärretään hiljalleen osaksi yhteistä vastuuta, Heinrichs jatkaa.

Lidl laski hiljattain paperikassin ja kestokassin hintoja. Paperikassien myynnissä on näkynyt selkeää kasvua.

Viestinnällä voidaan vaikuttaa ostokäyttäytymiseen

Lidl on kannustanut asiakkaita oman kassin käyttöön yhdessä kaupan alan ja Päivittäistavarakauppa ry:n kanssa. Koko alan voimin on järjestetty yhteisiä kampanjaviikkoja, jolloin lisätään tietoisuutta muovin vaikutuksista ja kannustetaan käyttämään muovikassin sijaan muita kassivaihtoehtoja.

– Teimme yhdessä tehostettua viestintäkampanjaa ensimmäisen kerran keväällä 2024. Kampanjaviikkojen aikana voidaan nähdä muovikassittomien kuittien määrässä nousua. Aktiivisten muistutusten avulla oman kassin ottaminen mukaan muodostuu tavaksi. Muutos ei tapahdu yhdessä yössä ja jatkammekin yhdessä koko alan kanssa tietoisuuden lisäämistä, jotta saamme kaikki suomalaiset mukaan, kertoo Lidlin vastuullisuuspäällikkö Annu Puurula.

Pakkauksissa käytettyä muovia on vähennetty noin 30 prosenttia

Muovin vähentäminen on osa Lidlin sitoutumista luonnonvarojen kestävään käyttöön. Esimerkiksi pakkauksissa käytettyä muovia on vähennetty noin 30 prosenttia vuodesta 2017.

– Mietimme jatkuvasti, miten voimme vähentää turhaa muovia tuotteissamme. Tavoitteenamme on myös tehdä kaikista pakkauksistamme mahdollisimman hyvin kierrätettäviä. Omat kierrätysprosessimme ovat tehokkaita, sillä kierrätysasteemme on yli 90 prosenttia, eli huippuluokkaa. Kierrätämme normaalien jätejakeiden lisäksi esimerkiksi yritysmuovipakkauksia, eli kaikkea kuljetuksiin ja pakkaamiseen käytettävää muovia, Puurula jatkaa.