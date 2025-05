MEP Aura Salla: Eurooppalaista dataa ei pidä antaa ilmaiseksi Yhdysvalloille ja Kiinalle

Kiinan laki on selvä, kiinalaisten yritysten on luovutettava dataansa valtiolle, eli tässä tapauksessa Kiinan kommunistiselle, autoritaariselle puolueelle. Alusta myös tukee Venäjän ja eurooppalaisten ääriliikkeiden disinformaatiokampanjoita, kuten Romanian vaaleissa nähtiin. Yhtä lailla Yhdysvalloissa nykyinen hallinto on vesittänyt Bidenin aikaan solmittua datansiirtosopimusta EU:n kanssa, mikä asettaa eurooppalaisen datan siirtämisen Yhdysvaltoihin kyseenalaiseen valoon. Yritykset käyttävät eurooppalaista dataa ilmaiseksi kehittääkseen teknologiaansa.

“Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä on datan siirtoa koskeva sopimus, jolla eurooppalaiset voivat halutessaan jäljittää heistä kerättyä dataa. Koko nykyinen sopimus perustui oikeussuojamekanismin rakentamiselle Yhdysvaltojen puolelta. Nyt Trumpin hallinto on vesittämässä tämän mekanismin. Samoin Yhdysvaltojen nykyisen hallinnon toimet ovat täysin arvaamattomia, eivätkä tue oikeusvaltioperiaatetta. Eurooppalaiset eivät voi tuudittautua siihen, että heidän dataansa käytetään luotettavien kumppanien toimesta teknologian vastuulliseen kehittämiseen”, Salla sanoo.

Käyttäytymis- ja liikennedataa tarvitaan merkittäviä määriä teknologioiden, kuten tekoälyn kehittämisessä. Suuret amerikkalaiset ja kiinalaiset yritykset keräävät ilmaiseksi Euroopasta tätä dataa ja siirtävät sitä kotimaihinsa teknologian kehitystyöhön. Kyse ei siis ole vain henkilödatan suojaamisesta, jossa Euroopalla on tiukat standardit. Yhdysvaltojen kanssa tähän tarvitaan voimassaoleva datansiirtosopimus tai ne voivat käyttää erillisiä vakiosopimuslausekkeita. Tällä hetkellä eurooppalainen data valuu kansainvälisille teknologiajäteille ilman, että Eurooppa hyötyy tästä muuten kuin näiden palveluita ja alustoja käyttämällä.

“Mikäli haluamme kehittää eurooppalaisia teknologiajättejä, Eurooppa tarvitsee rahaa, osaamista, toimivan oman sisämarkkinan sekä merkittävän määrän käyttäytymis- ja liikennedataa. Meidän on aika ymmärtää datan arvo ja alkaa kohdella sitä arvokkaana vientituotteena, aivan kuten muitakin hyödykkeitä. Trumpin tullipolitiikka osoittaa, että Euroopan on pelattava yhtä kovaa niillä pelimerkeillä, joita sillä on käsissään. Eurooppalaisen datan luovuttamiselle Euroopan ulkopuolisten yritysten kehitystyöhön on asetettava sille kuuluva hinta”, Salla toteaa.