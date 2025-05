Kutsu: Rento ja uskottava päihdekasvatus -webinaari 20.5. klo 13

Camilla Roivas: Rento ja uskottava päihdekasvatus – miten tehdä vaikuttavaa ehkäisevää päihdetyötä nuorten kanssa -webinaari Zoomissa ti 20.5. klo 13–14.30

Nuoriin tehoavat aitous, avoimuus ja rentous pelottelevan ja paasaavan päihdevalistuksen sijaan. Millaista tietoa ja tukea nuoret kaipaavat päihteisiin liittyen? Webinaari käy läpi nuorten tarpeita sekä ehkäisevän päihdetyön keskeisiä periaatteita. Miten tehdä nuoria puhuttelevaa, vaikuttavaa ja tasavertaista päihdekasvatusta, jossa huomioidaan myös riippuvuudet? Entä miten jokainen vanhempi tai opettaja voi tukea nuoren hyvinvointia ja viisaita valintoja päihteiden käyttöön liittyen?

Camilla Roivas on Riippuvuudet ry:n Vapaus tuo vastuun -nuortenohjelman päällikkö. Ohjelman työntekijät pitävät riippuvuuksia käsitteleviä oppitunteja kouluissa ja oppilaitoksissa. Tunnit ovat pidettyjä, ja ohjelma on onnistunut tavoittamaan nuoret myös somessa. Koulutukseltaan Roivas on sosionomi (AMK).

Riippuvuudet ry:n maksuttomien webinaarien tavoite on lisätä ymmärrystä riippuvuuksien ominaispiirteistä, toipumisesta ja ennaltaehkäisystä. Ne on tarkoitettu esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille, riippuvuuksista toipuville, opettajille, vanhemmille ja kaikille, joita aihe kiinnostaa. Tänä vuonna painopisteemme on nuorten hyvinvoinnissa.

Webinaarit pidetään Zoom-alustalla. Ne ovat avoimia, mutta osallistuminen vaatii ilmoittautumisen. Ilmoittaudu kullekin luennolle erikseen sen linkistä viimeistään edellisenä päivänä. Ilmoittautumisen jälkeen saat osallistumislinkin sähköpostiisi. Luennosta lähetetään ilmoittautuneille tallenne, joka on katsottavissa kaksi viikkoa.