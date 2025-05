Timo Huhtamäki Luonnonperintösäätiön toimitusjohtajaksi

”Luonnonperintösäätiön toimitusjohtajaksi valinta on minulle suuri kunnia ja vastuu. Luonnon monimuotoisuus ja sen suojelu ovat olleet minulle voimavara ja inspiraation lähde läpi elämän, ja koen, että tässä tehtävässä voin aidosti olla turvaamassa sitä myös tuleville sukupolville”, Timo Huhtamäki kommentoi.



Huhtamäellä on vankka kokemus johtamisesta, ympäristöasioista ja varainhankinnasta. Hän on työskennellyt useissa kestävän kulutuksen ja kiertotalouden yhtiöissä: Biolan-ryhmässä, Raisiossa, Harvia Oyj:ssä ja Tori.fi:ssä. Viime vuodet Huhtamäki on johtanut kiertotalousyhtiö Emmyä. Huhtamäki tunnetaan myös sosiaalisen median talousvaikuttajana ja keynote-puhujana. Marraskuussa 2024 Huhtamäki valittiin Vuoden vastuulliseksi vaikuttajaksi. Huhtamäki toimii myös EU:n ilmastolähettiläänä.

Vuonna 1984 syntyneen Huhtamäen juuret ovat Kanta-Hämeessä, lähellä Luonnonperintösäätiön kotipaikkaa Hämeenlinnaa. Lapsuutensa Huhtamäki vietti Janakkalassa. Vahva luontosuhde syntyi Mallinkaistenjärven rannoilla, jossa perhe vietti kesiä. Myöhemmin opiskelut ja työt veivät Huhtamäen myös ulkomaille ja kansainvälisiin tehtäviin.



Huhtamäestä tulee säätiön historian ensimmäinen toimitusjohtaja. Säätiön suojelutyölle on yhä enemmän tarvetta, kun valtio on vähentänyt luonnonsuojeluresurssejaan. Ihmisten tahto edistää metsäluonnon säilymistä ei kuitenkaan ole kadonnut. Yksityisiä suojelutoimijoita tarvitaan, ja jotta säätiö pystyy vastaamaan haasteisiin mahdollisimman hyvin, päätettiin rekrytoida joukkoon toimitusjohtaja suunnittelemaan, kehittämään ja johtamaan toimintaa.



”Toimitusjohtajan tehtävä herätti ilahduttavan paljon kiinnostusta ja työhön oli monia hyviä hakijoita. Timo vakuutti meidät hakuprosessin kaikissa vaiheissa. Hänellä on vankka kokemus varainhankinnasta ja esihenkilötehtävistä ja hän jakaa kanssamme luonnonsuojelullisen arvomaailman. Luotamme siihen, että kokemuksensa avulla Timo Huhtamäki pystyy viemään Luonnonperintösäätiötä kohti uusia tärkeitä suojelutavoitteita”, kertoo säätiön hallituksen puheenjohtaja Anni Kytömäki.