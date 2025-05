Väitöstutkimus: pakomatka arjesta voi päättyä riippuvuuteen

Väitöskirjassaan The Easy Way Out: Escapism as a Central Motive for Addictions Jouhki osoittaa, että todellisuuspakoisuus – halu paeta tai välttää tosielämän ongelmia – on keskeinen motiivi riippuvuuskäyttäytymiselle. Tutkimus perustuu väestötason dataan ja pitkittäisaineistoihin, ja osoittaa, että eskapismi ennustaa mm. päihteiden käyttöä, rahapelaamista, digipelaamista ja internetin käyttöä.

”Addiktiot eivät synny tyhjiössä. Ne ovat usein reaktioita ympäristöön, jossa yksilö kokee riittämättömyyttä, hallinnan puutetta ja jatkuvaa suorituspainetta”, Jouhki toteaa.

Moderni elämä altistaa addiktioille

Jouhki puhuu ihmisistä, jotka elävät jatkuvien vaatimusten maailmassa: askelia, kaloreita ja suorituksia mitataan älysormuksin, elämästä on tullut optimointiprojekti. Kodit ovat investointeja, lomat elämystehtailua, vapaa-aika saavutettavuutta. Ihmisen mieli ei ole sopeutunut tähän, vaan saattaa etsiä huojennusta mielihyväkokemuksista.

”Tunnetun vertauksenkin mukaan olemme kaktuksia sademetsässä. Aivomme on jo esihistoriallisista ajoista ohjelmoitu etsimään mielihyvää niukoissa oloissa, mutta nyky-yhteiskunta tarjoaa nopean mielihyvän lähteitä meille ylenpalttisesti. Se muuttaa käyttäytymistämme ja tekee meistä haavoittuvampia riippuvuuksille.”

Jouhki kuvaa eskapismia "välitilana": vaiheena, jossa käyttäytyminen on toistuvaa mielihyvän hakemista, mutta ei vielä riippuvuutta. Juuri tässä kohtaa olisi mahdollista pysähtyä ja tarkastella, mitä todellisuutta ihminen oikeastaan pakenee.

Yksilön oire on yhteiskunnan haava

Riippuvuuksia ei tulisi käsitellä irrallisina ongelmina, vaan elämänilmiöinä, jotka heijastavat yhteiskunnan muutosta ja sen synnyttämää ahdistusta​.

”Jos alkoholista, rahapeleistä tai digipelaamisesta tulee tapa paeta yksinäisyyttä, stressiä tai arjen ristiriitoja, kyse ei ole enää yksilön valinnoista. Kyse on siitä, miten olemme rakentaneet todellisuuden, jossa pakeneminen tuntuu helpoimmalta vaihtoehdolta.”

Hänen mukaansa addiktioiden ehkäisyssä on tunnistettava ja purettava niitä yhteiskunnallisia ja psykologisia tekijöitä, jotka altistavat toistuvalle pakenemisen tarpeelle. Muuten yksi hoidettu addiktio saa helposti vain uuden muodon.

”Todellisuuspakoisuus on yksi keskeinen motiivi addiktioiden syntymiselle. Nykyaikaisen ihmisen on syytä pysähtyä ja tarkastella: millaista todellisuutta olen rakentamassa ja millaisia hetkiä sinne kaipaan lisää?”

Tutkimustieto tukee poliittista muutosta

Jouhkin väitöstyö tarjoaa tieteellisen selkänojan A-klinikkasäätiön ajamalle linjalle: riippuvuuksia on torjuttava ennen kuin ne syntyvät, esimerkiksi rajoittamalla altistumistamme riippuvuutta aiheuttaville tuotteille ja palveluille, parantamalla mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuutta ja vahvistamalla yhteisöllisyyttä.

Tutkimus tekee näkyväksi myös poliittisten päätösten seurauksia, joita ei aina haluta tunnustaa: alkoholin, rahapelaamisen ja nikotiinituotteiden saatavuuden ja näkyvyyden lisääminen arkiympäristössämme altistaa yhä useammat addiktioiden kehittymiselle. Niiden kustannukset eivät ole vain yksilöllisiä, vaan koko yhteiskunnan kannettavia​.

Väitöstilaisuus 16.5.2025

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden maisteri Hannu Jouhkin sosiaalipsykologian alaan kuuluva väitöskirja The Easy Way Out: Escapism as a central motive for addictions tarkastetaan julkisesti perjantaina 16.5.2025 klo 12 Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa, yliopiston päärakennuksessa, auditorio D11 (Kalevantie 4, Tampere). Vastaväittäjänä toimii professori Amanda Roberts (University of Lincoln, Iso-Britannia). Kustoksena toimii professori Atte Oksanen Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta.