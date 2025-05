Sosiaalialan arjen tieto näkyväksi sosiaalisella raportoinnilla

Lomakkeella on tehty tähän mennessä 28 ilmoitusta. Suurin osa ilmoituksista on liittynyt työikäisten palveluihin ja lastensuojeluun. Ilmoitusten aiheena on ollut erityisesti palvelujen saatavuuteen liittyvät haasteet.

– Olemme saaneet ilmoituksista jo paljon arvokasta tietoa. Nyt kun sosiaalisen raportoinnin tiedon tuotanto ja keruu on lähtenyt hyvin käyntiin, voimme keskittyä tiedon hyödyntämisen kehittämiseen. Tavoitteena on, että tietoa hyödynnettäisiin mahdollisimman kattavasti päätöksenteossa ja kehittämistyössä, asiantuntija Sivi Talvensola kertoo. – Näin saamme asiakastyötä tekevien ammattilaistemme asiantuntemuksen ja osaamisen osaksi toimintamme kehittämistä.

Ilmiöistä saatavaa tietoa hyödynnetään palveluiden kehittämisessä

Sosiaalinen raportointi on herättänyt paljon kiinnostusta hyvinvointialueen henkilöstössä. Henkilöstölle järjestetyissä infotilaisuuksissa on puhututtanut tiedon hyödynnettävyys ja vaikuttavuus sekä se, miten sosiaalisella raportoinnilla kerätty tieto suhteutuu valvontalain mukaisilla epäkohtailmoituksilla kerättyyn tietoon.

– Sosiaalisella raportoinnilla ei kerätä tietoa yksittäisiin asiakkuuksiin liittyvistä asioista, vaan tarkoitus on kerätä tietoa yleisemmällä tasolla: millaisia puutteita palveluissamme on ja millä tavalla niitä tulisi kehittää, jotta haasteet eivät toistuisi jatkossa, Talvensola kuvaa

– Asiakastyötä tekevät sosiaalihuollon ammattilaiset ovat usein ensimmäisiä, joille kertyy tietoa rakenteellisista ongelmista, ja niiden vaikutuksista ihmisten arkeen ja hyvinvointiin. Kannustamme työntekijöitä pohtimaan esimerkiksi tiimeissä, havaitsevatko he asiakastyössä toistuvia ilmiöitä, joista olisi tärkeä välittää tietoa eteenpäin. Näin niihin voitaisiin tarttua varhaisessa vaiheessa, Talvensola sanoo.

Rakenteellisen sosiaalityön rakenteet muovautuvat hyvinvointialueella

Sosiaalinen raportointi on yksi keino toteuttaa rakenteellista sosiaalityötä. Lakisääteinen rakenteellinen sosiaalityö on sosiaalihuollon ammattilaisten vaikuttamistyötä yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi, osallisuuden lisäämiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi.

Seuraava askel on rakenteellisen sosiaalityön alueellisen toteutussuunnitelman laatiminen kevään aikana. Toteutussuunnitelman tarkoitus on olla käytännön työväline rakenteellisen sosiaalityön toteuttamiseksi ja kehittämiseksi Keski-Suomen hyvinvointialueella. Rakenteellista sosiaalityötä ja sosiaalista raportointia on kehitetty osana EU-rahoitteista Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.